¿En cuánto quedaría el galón de gasolina si baja $300? Cálculo y precio final

Así quedará la gasolina en Colombia tras la reducción en el precio que anunció el ministro de Hacienda Foto: Getty Images

En entrevista para 6AM W, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que bajará el precio de la gasolina en Colombia luego de que el gobierno cancelara el déficit económico que había en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), razón por la cual se generó un incremento que alcanzó los 16.300 pesos.

Según explicó el jefe de la cartera de Hacienda, la gasolina en Colombia tendrá una disminución de 300 pesos, lo que supone un valor más económico para quienes utilizan vehículos como carros o motocicletas, ya sea para su transporte personal o también como un medio por el cual llevan a cabo su trabajo.

“Es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes (febrero), y creemos que por esa ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contra inflacionaria muy fuerte, que además va a fomentar buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en Colombia", explicó Ávila en entrevista para 6AM W.

¿Cuándo será la disminución en el precio de la gasolina en Colombia?

De acuerdo a las declaraciones del ministro de Hacienda, la disminución en el precio de la gasolina en Colombia tendrá lugar a partir del 1 de febrero, tal como sucede cada vez que se presenta una modificación en este aspecto. Por otra parte, este valor será distinto en cada ciudad, considerando las cifras frente al ingreso del productor o importador de los combustibles fósiles.

Según cifras de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el precio de la gasolina por galón en las principales ciudades de Colombia está de la siguiente manera para el mes de enero:

Bogotá: 16.491 pesos

16.491 pesos Medellín: 16.412 pesos

16.412 pesos Cali: 16.502 pesos

16.502 pesos Barranquilla: 16.126 pesos

16.126 pesos Cartagena: 16.083 pesos

16.083 pesos Montería: 16.333 pesos

16.333 pesos Bucaramanga: 16.248 pesos

16.248 pesos Villavicencio: 16.591 pesos

16.591 pesos Pereira: 16.439 pesos

16.439 pesos Manizales: 16.466 pesos

16.466 pesos Ibagué: 16.407 pesos

16.407 pesos Pasto: 14.247 pesos

14.247 pesos Cúcuta: 14.400 pesos.

Si se tiene en cuenta este aspecto, este producto pasará a tener los siguientes precios por ciudad a partir del próximo sábado 1 de febrero:

Bogotá: 16.191 pesos

16.191 pesos Medellín: 16.112 pesos

16.112 pesos Cali: 16.202 pesos

16.202 pesos Barranquilla: 15.826 pesos

15.826 pesos Cartagena: 15.783 pesos

15.783 pesos Montería: 16.033 pesos

16.033 pesos Bucaramanga: 15.948 pesos

15.948 pesos Villavicencio: 16.291 pesos

16.291 pesos Pereira: 16.139 pesos

16.139 pesos Manizales: 16.166 pesos

16.166 pesos Ibagué: 16.107 pesos

16.107 pesos Pasto: 13.947 pesos

13.947 pesos Cúcuta: 14.100 pesos.

Tras el anuncio realizado por el ministro de Hacienda, se espera que el gobierno realice el anuncio oficial en los últimos días de enero frente al ajuste final que tendrá el precio de la gasolina para el próximo mes. Según explicó el Ministerio de Energía, este se realizará de forma gradual, ordenada y sostenible con tal de no poner en riesgo la estabilidad fiscal y macroeconómica de Colombia.

¿Cuánto aumentó el precio de la gasolina desde 2022?

En julio de 2022, un mes antes del cierre del gobierno de Iván Duque, la gasolina en Colombia tenía un precio promedio de 9.300 pesos por galón a nivel nacional. Sin embargo, con la llegada de Gustavo Petro, este alcanzó un valor de 16.057 pesos, que pasaría a ser de 15.757 pesos con la reducción que anunció el ministro de Hacienda.