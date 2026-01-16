¿Es posible bajar la gasolina? Experto detalla los factores clave y el margen de reducción

En un contexto de constante debate sobre el precio de los combustibles, el profesor Sergio Cabrales, docente de la Universidad de los Andes y experto en temas minero-energéticos, ofreció una perspectiva detallada sobre la posibilidad de una reducción en el costo de la gasolina en Colombia. Según Cabrales, actualmente existe un margen de hasta 3.000 pesos por galón que podría ser utilizado para disminuir el precio al consumidor.

Históricamente, la gasolina ha sido un tema sensible, con múltiples razones esgrimidas para justificar su estabilidad o aumento, incluso frente a fluctuaciones en el precio del petróleo o eventos geopoliticos. Sin embargo, la reciente declaración del presidente Gustavo Petro sobre su intención de bajar la gasolina ha puesto el foco en los factores que podrían hacer esto posible.

El experto Cabrales explicó que el precio actual de la gasolina se encuentra alrededor de los 3.000 pesos por encima del precio sin subsidios, lo que sería el precio internacional que Ecopetrol podría recibir. Este margen de 3.000 pesos por galón le otorga al Gobierno la capacidad de reducir el precio en 1.000 o 2.000 pesos.

Un factor crucial que ha contribuido a este margen es la apreciación del peso colombiano, que ha llevado a que el dólar se sitúe alrededor de los 3.700 o 3.800 pesos. Dado que los precios internacionales de los combustibles se manejan en dólares, esta devaluación del dólar frente al peso ha generado un espacio para la reducción. Además, la reducción del precio internacional de la gasolina y el diésel también ha influido positivamente.

