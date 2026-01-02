Camioneros en Norte de Santander advierten posible colapso por alza del combustible

Norte de Santander.

El gremio camionero manifestó su rechazo al nuevo incremento en los precios del combustible que entró en vigencia este 1 de enero de 2026, cuando la gasolina subió 90 pesos y el diésel 99 pesos a nivel nacional.

Según el sector, este ajuste se suma a una serie de alzas acumuladas que ya superan los acuerdos establecidos con el gobierno y que ponen en riesgo la estabilidad económica del transporte de carga.

De acuerdo con los transportadores, existía un compromiso previo para autorizar un incremento máximo de 800 pesos una vez superada la inmovilización del sector; sin embargo, aseguran que el aumento ya alcanza los 1.200 pesos, sin concertación.

“Habíamos hecho un acuerdo con este Gobierno de que, pasada la inmovilización, se autorizaba subir 800 pesos y no más. De ahí para acá se han venido dando alzas sin consultar, incumpliendo ese acuerdo”, afirmó Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros a Caracol Radio.

El dirigente advirtió que estos incrementos generan un impacto directo sobre toda la estructura de costos del sector, lo que podría desencadenar una crisis de grandes proporciones.

“Esto se va a traducir en un verdadero problema económico. No sabemos hasta dónde podamos llegar porque el sector no está preparado para seguir absorbiendo estas alzas”, señaló.

Medrano insistió en que los costos del transporte deben revisarse de manera técnica y concertada a través del CICETAC, y cuestionó que las decisiones se estén tomando de forma unilateral.

“Cada vez que sube el CICETAC nos dicen que sí, pero después miran cómo lo bajan sin consultar. Ese juego ya se le ha advertido a la ministra que no puede seguir ocurriendo”, sostuvo.

Ante este panorama, el gremio hizo un llamado urgente al Ministerio de Transporte para instalar una mesa de diálogo.

“Respetuosamente le decimos a la ministra: reunámonos, llámenos. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar. No se puede decir que actuamos por actuar cuando no se nos tiene en cuenta”, expresó.

Finalmente, el líder gremial advirtió que el impacto de estas alzas no se limitará al sector camionero, sino que se sentirá en toda la economía nacional.

“El aumento del combustible afecta a todo el país. Es un golpe directo al bolsillo de los colombianos, especialmente de quienes todos los días salen a hacer mercado”, concluyó.