ATC se queja porque el gobierno nacional incrementó casi 200 pesos al combustible en menos de un mes

Antioquia

Este primero de enero el precio de la gasolina tuvo otro incremento en el valor en 99 pesos por galón , lo que, según los consumidores, específicamente los transportadores de carga que tienen miles de vehículos trabajando con ese combustible, ya expresaron su preocupación, porque aseguran que de nuevo tocan el bolsillo del conductor, que es el que asume ese costo en medio de la labor. En Medellín la gasolina se cotiza por galón en 16.412 mientras que el ACPM queda en 11.301.

Anderson Quiceno, director ejecutivo de la Asociación de Transbordadores de Carga (ATC), desde Antioquia expres de nuevo su inconformidad debido a que, según el agremiado, esta es la segunda ocasión en menos de un mes que el gobierno nacional eleva el valor de este combustible en casi 200 pesos; el anterior fue a principios de diciembre y en esa oportunidad fue de 100 pesos.

“Sin duda alguna, esto significa un golpe a los bolsillos de los camioneros, que nada más hablando de las tractomulas o los tractocamiones, es alrededor de los seis mil doscientos millones de pesos por mes. Si a eso le sumamos el otro incremento, que también fue alrededor de los cien pesos a inicios de diciembre del 2025, hemos estado hablando de que el gobierno mes con mes, nada más con este tipo de vehículos está recaudando alrededor de los trece mil millones de pesos”, agregó el señor Quiceno.

Agrega que, si bien el aumento es relativamente bajo, el impacto económico es alto para los conductores. Ante esta situación, propone que el nuevo gobierno que se elegirá en el mes de mayo modifique el mecanismo para fijar los precios del combustible. Porque no solo son los camioneros los afectados, sino todo aquel que tenga un vehículo a gasolina.

“La famosa fórmula de los combustibles tiene que cambiar ostensiblemente. Y en un país que es productor y refinador del mismo combustible, pues no puede haber precisamente estas ventajas solo para intermediarios dentro de este proceso, que no pueden ser sostenidos precisamente por los transportadores ni por quienes tienen un vehículo”.

Manifiesta otra preocupación que ya comienza a rondarlos y es el incremento del valor en los peajes que se espera ocurra a mediados del mes de enero de 2026, que se fijará de acuerdo al IPC.