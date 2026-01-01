Tunja es la ciudad capital con el combustible más caro en el país

Tunja

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dio a conocer el precio del galón de gasolina y ACPM con el que amaneció el país en el inicio del 2026.

De acuerdo con la comisión, el galón de gasolina corriente tuvo un aumento de $90, mientras que el de ACPM tuvo un incremento de $99 y aplica a las estaciones de servicio de todo el país, con variaciones según la ciudad por costos de transporte, logística y distribución.

“La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 104 001 de 2022 y las funciones delegadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40193 de 2021, hace pública la estimación de los precios de referencia de venta al público de la Gasolina Motor Corriente, la Gasolina Motor Corriente Oxigenada, el ACPM-Diésel y la mezcla de ACPM-Diésel y biodiésel que rigen en el territorio nacional a partir del primero (1) de enero de 2026”, indicó la comisión a través de la Circular No. 228 de 2025.

Estos son los nuevos precios en el galón de los combustibles en 13 capitales de Colombia:

Nuevos precios del galón de gasolina y ACPM que rigen desde este 1 de enero de 2026 en el país. Ampliar

La capital boyacense tiene el combustible más costoso de Colombia

La ciudad de Tunja continúa siendo una de las ciudades en el que el galón de la gasolina y el ACPM es el más alto de las ciudades capitales en todo el país, por encima de grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.

De acuerdo con información de la Creg, Tunja cerró el 2025 con un precio promedio en el galón de gasolina en $16.527, mientras que el Diésel (ACPM) el costo por galón estuvo en promedio en diciembre de 2025 en $11.310.

En cuanto a ciudades como Bogotá, el 2025 se cerró con un precio por galón de gasolina en $16.393 y el ACPM en $11.176. Entre tanto, el precio de la gasolina corriente en Medellín fue de $16.316 y el Diésel de $11.198.

Tras el aumento en el precio en los combustibles decretado por el Gobierno Nacional, el galón de la gasolina corriente en la ciudad de Tunja estará en promedio en $16.617 y el galón de ACPM en $11.409.

Esta es la tabla de precios del galón de gasolina y ACPM en diciembre de 2025 en 18 ciudades