El hospital de Granada reporta una sobreocupación de urgencias y hospitalización de hasta el 200%

Granada- Antioquia

El Hospital Padre Clemente Giraldo del municipio de Granada en el Oriente de Antioquia ha reportado una sobreocupación en los servicios de urgencias y hospitalización; se estima que es en más de un 200%. Lo mismo que ocurre en el hospital público del municipio de Rionegro, también en el Oriente de Antioquia.

Según el reporte del centro médico de Granada, esta sobreocupación se debe principalmente a una alta demanda por enfermedades respiratorias y “otras patologías agudas, lo que ha generado una alta presión sobre la capacidad instalada del hospital y el talento humano en salud, que continúa prestando sus servicios de manera permanente y comprometida”.

Debido a la coyuntura actual, la entidad de esta población de Grana solicita a la comunidad hacer un uso responsable de los servicios de urgencias, analizando cuándo el asistir al hospital sea necesario. Los síntomas leves, que se catalogan como gripe leve, controles médicos, síntomas crónicos estables o trámites administrativos, deben ser atendidos a través de la consulta externa.

Los síntomas que ponen en riesgo la vida, “como dificultad respiratoria, dolor torácico intenso, pérdida de la conciencia, sangrados abundantes, fiebre persistente en niños pequeños, traumatismos graves o síntomas neurológicos agudos”.

Con estas medidas con las que esperan que la comunidad del municipio de Granada acoja, se espera descongestionar los servicios de urgencias y hospitalización y permitirá priorizar la atención de las personas con síntomas que tienen alguna gravedad.