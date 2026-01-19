Polémica en Amagá: subcomandante de Policía desconoció autoridad del alcalde

Antioquia

La Alcaldía de Amagá confirmó que el cierre vial registrado durante un acto político en el casco urbano del municipio contaba con autorización previa y por escrito, emitida desde el viernes anterior por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Movilidad.

Según explicó el alcalde Wilser Molina, la medida buscaba prevenir riesgos de accidentalidad durante una reunión de campaña política y fue implementada con la instalación de conos y la presencia de guardas de tránsito, en ejercicio de las competencias municipales en materia de movilidad urbana.

De acuerdo con el mandatario, el incidente se produjo cuando un subcomandante de la Policía retiró los elementos de señalización y ordenó abrir la vía, pese a que los funcionarios de tránsito le informaron sobre la existencia de un acto administrativo que autorizaba el cierre.

En ese momento, señaló el alcalde, se presentó un choque de autoridad entre la administración municipal y el uniformado.

Molina sostuvo que no existía ninguna situación de emergencia que justificara la intervención del subcomandante y aseguró que el procedimiento pudo haberse realizado siguiendo los desvíos habilitados para el transporte público y particular.

Asimismo, denunció un presunto abuso de autoridad por parte del uniformado, quien, según su versión, habría desconocido la autoridad del alcalde como máxima autoridad civil del municipio.

El alcalde también afirmó que durante el altercado el subcomandante habría exhibido su arma de dotación, hecho que calificó como grave y contrario a los protocolos de la fuerza pública.

Ante esta situación, la administración municipal presentó la queja ante la Dirección Nacional de la Policía y el Departamento de Policía Antioquia.

Finalmente, el mandatario indicó que el subcomandante, trasladado recientemente desde el municipio de Caucasia, ya habría protagonizado al menos cuatro inconvenientes por presunto abuso de autoridad desde su llegada a Amagá, razón por la cual anunció acciones penales y disciplinarias, y solicitó su traslado del municipio mientras avanzan las investigaciones.