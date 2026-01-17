Rionegro declaró alerta hospitalaria por sobreocupación en servicios de urgencias

Rionegro, Antioquia

El municipio de Rionegro declaró alerta hospitalaria ante la crítica sobreocupación de los servicios de urgencias en las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) habilitadas, situación que ha superado los planes de contingencia establecidos y que pone en riesgo la atención oportuna de los pacientes más graves.

Según informó la Secretaría de Salud, los servicios de urgencias presentan tiempos de espera prolongados, que pueden llegar hasta tres días para pacientes clasificados como triage 3, mientras que el municipio no cuenta actualmente con capacidad instalada suficiente para recibir de manera segura nuevos pacientes críticos.

La ocupación de pacientes críticos en urgencias, a la espera de ser trasladados a áreas de alta dependencia, se distribuye así:

Clínicas Somer: 4 pacientes críticos

Hospital San Vicente Fundación Rionegro: 6 pacientes críticos

Hospital San Juan de Dios – Sede Jorge Humberto González Noreña: 5 pacientes críticos

Hospital San Juan de Dios – Sede Gilberto Mejía Mejía (baja complejidad): 2 pacientes críticos

Riesgos en alerta hospitalaria

La alcaldía de Rionegro advirtió que esta situación limita gravemente la capacidad de respuesta del sistema de salud, teniendo en cuenta que Rionegro es el principal receptor de pacientes de toda la subregión del Oriente de Antioquia.

“Esta situación limita la capacidad de respuesta para la atención de pacientes provenientes de traslados no regulados del oriente cercano, especialmente ante la imposibilidad de recibir pacientes críticos debido a la alta ocupación de las unidades de alta dependencia y en urgencias en el municipio”, detalló Silvia Paulina Rendón, secretaria de Salud de Rionegro

Aunque las IPS han activado planes de contingencia, la ocupación actual supera las capacidades físicas, técnicas y humanas, generando una prolongación significativa en los tiempos de atención y una presión constante sobre el personal de salud.

Ante este panorama, la Alcaldía de Rionegro hizo un llamado urgente a la ciudadanía para hacer un uso adecuado y responsable de los servicios de urgencias, acudiendo a ellos únicamente en situaciones que realmente lo requieran.

Finalmente, las autoridades recomendaron continuar realizando los traslados primarios hacia el área metropolitana del Valle de Aburrá y notificar oportunamente al CRUE del Departamento de Antioquia, con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes y de las tripulaciones.