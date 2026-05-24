Joven de 17 años, alias “El Burro”, murió en enfrentamiento entre Ejército y Frente 36 en Antioquia

Antioquia

Se conoció recientemente que un menor de17 años, conocido con el alias de “El Burro”, falleció en las últimas horas en medio de un operativo militar contra disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Briceño, norte de Antioquia.

Así lo confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón a través de su cuenta de X. El operativo fue ejecutado por las Fuerzas Especiales del Ejército, con apoyo de la Fiscalía, en la vereda Palmichal.

“Lamento informar que se trata de un joven de 17 años, que tenía el alias de El Burro. Estos criminales continúan reclutando a niños y menores de edad, bajo la sombrilla cómplice de la paz total”, señaló el mandatario departamental.

Cabe recordar que en el operativo que dejó la muerte de este menor de edad, según las autoridades, habría dos personas más del frente 36 de las disidencias abatidas. Otra de las personas que se logró identificar es una mujer con conocida con el alias de “Flor”, señalada como la pareja sentimental de alias Macho Viejo.

Lo que han indicado las autoridades es que el objetivo principal era la estructura comandada por alias Chalá, quien ocupa el segundo lugar al mando de ese frente y estaría involucrado en el asesinato del periodista Mateo Pérez.

Frente a la ofensiva realizada desde el Ministerio de Defensa ofrecieron recompensa por información que permita ubicar y capturar a los cabecillas de esta estructura criminal terrorista del 36:

Alias ‘Primo Gay’: hasta $640 millones, Alias ‘Chalá’ $500 millones, alias ‘Macho Viejo’ $100 millones, alias ‘Lobo’ $100 millones y alias ‘Santiago’: hasta $100 millones.

El mensaje por parte del ministerio de defensa es: “no vamos a detenernos hasta recuperar plenamente la tranquilidad y la seguridad de esta región. Ningún criminal estará por encima de la vida, la libertad y la paz de los colombianos”.