Pablo Escobar también dijo “Los ricos también lloran”: Federico Gutiérrez a ministro de Salud

Medellín

Las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generaron un fuerte rechazo en Antioquia, luego de que se refiriera a la crisis financiera del Hospital San Rafael de Itagüí afirmando que “los ricos también lloran”, en respuesta a la crisis financiera del Hospital San Rafael de Itagüí, luego de que su gerente, Luis Fernando Arroyave, rompiera en llanto por las deudas que no han permitido pagarles a los colaboradores.

Las palabras del jefe de la cartera de Salud fueron calificadas como hirientes, descontextualizadas e indignantes por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien afirmó que el Gobierno Petro “destruyó el sistema de salud” y está poniendo en riesgo la vida de millones de personas, por lo que señaló que no solo lloran los ricos, sino la población del común.

El mandatario hizo una comparación directa entre las palabras del ministro y el discurso utilizado por las estructuras criminales de Pablo Escobar en los años 90. Gutiérrez recordó la masacre de la discoteca Oporto, cuando sicarios del cartel de Medellín asesinaron a 23 jóvenes.

“Y recuerdo que esa vez los sicarios de Pablo Escobar decían que, por cada sicario asesinado en medio de la lucha contra el narcotráfico, iban a asesinar a cuatro” hijos de papi" en Medellín. Y que los ricos también lloran. Eso mismo decían Pablo Escobar y sus sicarios. Qué palabras tan desafortunadas, qué palabras tan hirientes, qué malos seres humanos son, qué desgracia para Colombia, este gobierno y su gente que la compone", expresó el alcalde de Medellín.

Crisis de salud en Antioquia

A las críticas se sumó la secretaria de Salud de Antioquia, Martha Cecilia Ramírez, quien afirmó que el 100 % de la red pública y privada del departamento atraviesa una crisis financiera similar y que muchas instituciones no denuncian la situación por temor a represalias.

La deuda acumulada de las EPS con la red hospitalaria pública y privada del departamento asciende a 8 billones de pesos. De acuerdo con la funcionaria, la cartera de las EPS intervenidas pasó de un billón a tres billones de pesos, un crecimiento que, advirtió, ninguna IPS está en capacidad de soportar.

“Según el ministro en Medellín viven los ricos. Que sea un poquito coherente, que conozca a Colombia y que de verdad tome las decisiones adecuadas para sacar adelante un sistema de salud”, señaló la secretaria de Salud.

Como ejemplo, citó el caso de Nechí, donde la cartera de la EPS Coosalud pasó de 6.000 millones de pesos a 11.600 millones tras la intervención, y el de Cisneros, donde la deuda aumentó de 600 millones a más de 1.000 millones de pesos.

La secretaria también señaló que en Antioquia hay tres millones de personas afiliadas a EPS intervenidas, de las cuales el 75 % pertenece al régimen subsidiado.