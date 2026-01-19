Un policía fue herido con un machete por un hombre exaltado en Envigado

Hombre acusado de atacar con un machete a un policía en Envigado- fotos tomadas de un video

Envigado - Antioquia

Durante el fin de semana se registró un hecho de intolerancia en el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, que involucró a un hombre en alto estado de exaltación y a la Policía Metropolitana, que terminó con dos personas heridas.

Según el reporte de la policía, la comunidad alertó por medio de la línea de emergencias 123 sobre un hombre dentro de una casa del barrio San Marcos de la citada población que estaba amenazando a los vecinos con un machete desde el balcón. Pese a los múltiples intentos de controlarlo para evitar que la situación se saliera de control, no fue posible; incluso se intentó con el taser eléctrico.

Debido a que no fue posible reducirlo y cada vez estaba más violento, algunos policías ingresaron al inmueble, pero el exaltado ciudadano atacó con un machete al uniformado, generándole una herida en la cabeza. De inmediato, este reaccionó y con su arma de dotación le disparó en una pierna.

Ambas personas fueron trasladadas a un centro médico donde fueron atendidas y ninguna reviste gravedad. El ciudadano luego fue dejado a disposición de la autoridad competente para su judicialización.