Rescatan a adultos mayores y animales tras incendio en el centro de Bogotá

Este sábado, 17 de enero, en la carrera 14 con calle 21, en el barrio La Alameda en el centro de Bogotá se presentó un incendio estructural en un edificio de inquilinato de cinco niveles.

Ante la emergencia, Bomberos de la Estación Central atendieron la situación con 15 unidades especializadas en incendios estructurales.

Luego de controlar el incendio, los bomberos confirmaron que se rescataron dos adultos mayores y una menor de edad al igual que cuatro perros. También, se encontró un perro fallecido por la caída de parte de una placa en el tercer nivel de la edificación.

Las autoridades activaron el Equipo Especializado de Investigación de Incendios para determinar origen y causa del incidente.

Por los hechos, varias rutas de TransMilenio debieron hacer desvíos, incluso, varias estaciones del sistema, entre ellas la Calle 22 detuvo su operación.