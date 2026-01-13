Incendio destruye la única escuela en zona rural de Nechí: 30 niños quedaron sin aulas

Incendio destruye la única escuela en la zona rural de Nechí: 30 niños quedaron sin aulas. Foto: cortesía.

Nechí, Antioquia

En la tarde del lunes 12 de enero, se ocasionó un incendio que consumió por completo la Institución Educativa Rural Trinidad Arriba de la vereda Malanoche, en el municipio de Nechí, Antioquia.

La emergencia dejó a cerca de 30 niños y niñas sin un lugar donde estudiar, en una zona rural de difícil acceso que cuenta con unas 30 viviendas y alrededor de 100 habitantes.

Aunque la comunidad intentó apagar las llamas con baldes de agua y una motobomba, la infraestructura quedó reducida a cenizas. Lo único que se salvó fue la habitación de la profesora, mientras que libros, pupitres, y demás provisiones escolares fueron consumidos por el fuego.

“La escuela como tal quedó incinerada totalmente donde quedaron las neveras, el congelador, estufas, los menajes, toda la provisión quedó incinerada, ventiladores, libros, todo, todo quedó incinerado en su totalidad”, explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nechí, Juan Alcides Rentería Gómez.

Sobre las causas, Rentería señaló que el incendio se habría originado, al parecer, por una sobrecarga eléctrica tras el restablecimiento del servicio de luz en la vereda: “Al parecer, el contador estaba expuesto al agua y eso pudo haber generado el corto circuito”.

Es importante resaltar que el acceso a la vereda resulta complejo, ya que únicamente es posible ingresar mediante desplazamiento en embarcación.

Aunque no hubo personas lesionadas, la comunidad espera una respuesta oportuna de las autoridades municipales y departamentales para garantizar la continuidad educativa de los niños afectados.