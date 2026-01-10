Incendios en la Patagonia argentina dejan 5.500 hectáreas destruidas

Fotografía cedida por Greenpeace de un incendio forestal en Argentina. EFE/ Federico Soto/ Greenpeace / Federico Soto/ Greenpeace ( EFE )

El principal foco de incendio forestal en la Patagonia argentina consumía hasta este sábado más de 5.500 hectáreas, mientras cientos de brigadistas y vecinos voluntarios trabajaban al límite para frenar un fuego fuera de control que mantiene en vilo a las pequeñas comunidades de la región.

Los incendios se producen apenas un año después de los peores fuegos forestales sufridos por la Patagonia en tres décadas, en una seguidilla de eventos extremos que pone bajo presión permanente a los sistemas oficiales y comunitarios de combate del fuego.

“No hay manera de describir lo que se está viviendo. Hay focos en todos lados, cada 5 minutos se anuncia un nuevo foco de incendio. Es un infierno”, dijo este sábado a través de su Instagram Flavia Broffoni, residente en la localidad de Epuyén.

Broffoni es una de las decenas de pobladores que trabajan sin cesar para contener las llamas desde el lunes, cuando el fuego inició en el balneario Puerto Patriada, a unos 1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.

Pese al esfuerzo de cientos de brigadistas, el fuego devoró miles de hectáreas de vegetación y rodeó la pequeña localidad de Epuyén, un paraje de poco más de 2.000 habitantes encerrado entre un lago de origen glaciar y cerros poblados por bosques nativos.

El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, aseguró en X que por las condiciones climáticas adversas para el fin de semana, las “próximas 48 horas serán vitales” para contener el fuego.

Unos 3.000 turistas en Puerto Patriada y 15 familias en la zona de Epuyén fueron evacuadas, precisó Torres. Más de 10 viviendas se incendiaron.

“No somos superhéroes”

El operativo oficial cuenta con casi 500 personas entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, y durante el fin de semana se esperan aeronaves de refuerzo y más brigadistas desde la provincia de Córdoba (centro) y del vecino Chile.

“El contexto es un poco más complejo y esto nos pone en jaque en cuanto a cómo nosotros trabajamos generalmente en la Patagonia los incendios forestales”, relató a la AFP Hernán Ñanco (27), que hace nueve años forma parte de la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El brigadista aseguró que el cambio climático en la región andino patagónica, con “temperaturas más altas y la reducción de la humedad”, sumado al reemplazo de los bosques nativos por pinos, generan comportamientos del fuego más difíciles de enfrentar.

“No somos superhéroes”, dijo Ñanco, que planteó que a veces sentía “angustia” por la incomprensión que siente que hay en la población y en las autoridades por una tarea de gran “estrés mental y físico”.

Otro problema que combaten los brigadistas profesionales argentinos es el pluriempleo.

La “motosierra” del recorte del gasto público que impulsa el presidente ultraliberal Javier Milei dejó el salario de un brigadista entre 600.000 y 900.000 pesos (entre 400 y 600 dólares aproximadamente).

“No se puede vivir de esto, al menos no en Argentina, y de hecho mucha de la gente se nos está yendo porque los sueldos no avanzan. La mayoría de mis compañeros tienen trabajos aparte”, contó Ñanco.