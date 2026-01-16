Cuerpo de Bomberos atendió incendio en establecimiento de preparación de alimentos en el Centro

El incendio fue en el primer piso. // Alcaldía de Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió una emergencia por incendio estructural registrada en el Centro de Producción de ADL Bar S.A.S., empresa dedicada a la preparación de alimentos, ubicada en el sótano del edificio Caja Agraria, en la avenida Venezuela, calle 33 No. 8-20, en el Centro de la ciudad.

Al recibir el reporte, a través de la línea de emergencias 119, se despacharon las unidades operativas y se realizaron labores de control, ventilación y verificación, logrando confinar y extinguir el incendio, evitando su propagación a otras áreas del edificio. No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente.

Las causas del incendio son materia de investigación. Sin embargo, de manera preliminar, se indaga sobre un posible origen relacionado con una presunta falla eléctrica en algún electrodoméstico utilizado en el proceso de preparación de alimentos.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reitera su compromiso con la seguridad de la ciudad y hace un llamado a comerciantes y ciudadanía en general a fortalecer las medidas de prevención, especialmente, en establecimientos donde se manipulan equipos eléctricos y de cocción.

Recomendaciones de prevención

Realizar mantenimiento periódico a las instalaciones eléctricas y equipos electrodomésticos.

Evitar sobrecargar tomas eléctricas o utilizar extensiones no certificadas.

Desconectar equipos eléctricos cuando no estén en uso.

Contar con extintores adecuados y certificados, accesibles y con personal capacitado para su uso.

Mantener rutas de evacuación despejadas y señalizadas.

Solicitar la Inspección de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.