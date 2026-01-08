Cuerpo de Bomberos atendió incendio en un local comercial del Alto Bosque

El fuego que se extendió por todo el lugar. // Alcaldía de Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió un incendio estructural al interior de un local comercial, ubicado en un conjunto residencial del barrio Alto Bosque, sobre la avenida Crisanto Luque.

La emergencia se presentó a las 12:00 del mediodía y, de acuerdo con las primeras investigaciones de la causa, se originó presuntamente por un cortocircuito en un horno microondas, propagándose posteriormente a varias cajas de cartón que se encontraban almacenadas dentro del establecimiento.

La emergencia fue atendida por las unidades del Cuerpo de Bomberos, logrando controlar y extinguir el fuego, evitando su propagación a otros locales o áreas del conjunto residencial.

No se reportaron personas lesionadas, presentándose únicamente daños materiales al interior del local afectado.

Recomendaciones

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena hace un llamado a la ciudadanía y a los comerciantes, especialmente, en esta temporada de altas temperaturas, a:

-Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas.

-Evitar la sobrecarga de tomacorrientes y equipos eléctricos.

-Mantener los electrodomésticos en buen estado y desconectarlos cuando no estén en uso.

-Almacenar materiales combustibles, como cartón o papel, lejos de fuentes de calor.

Contar con extintores y conocer su uso adecuado.

La prevención es fundamental para reducir el riesgo de incendios y proteger la vida y los bienes.