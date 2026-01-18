¿Cuáles son los tecnólogos del SENA con mayor demanda en Colombia? Tome nota

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una entidad que brinda formación gratuita a los colombianos y extranjeros que residen legalmente en el país con el fin de que tengan la oportunidad de cursar programas técnicos, tecnológicos y complementarios que les ayude a adquirir las competencias necesarias para ocupar puestos de importancia en empresas privadas o públicas.

Además, con su enorme oferta de programas encontrada en el portal ‘Betowa’ o ‘SofíaPlus’, los ciudadanos tienen la posibilidad de aprender acerca de diferentes temas de interés como cocina, pastelería, costura o incluso tomar cientos de cursos que sean de valor agregado para fortalecer su hoja de vida profesional.

Recientemente, la misma institución compartió el listado de los tecnólogos con más demanda en el país, afirmando “los programas del SENA están diseñados según las necesidades del sector productivo, para que su formación lo acerque directamente al mercado laboral”.

Según datos arrojados en el balance oficial de 2025, al SENA ingresaron un total de 542.400 aprendices en programas de tecnología, lo que deja ver la confianza de los ciudadanos en esta institución.

Tecnólogos con más demanda en Colombia

Según el Sena estos son los programas con más demanda en el país y el objetivo de cada uno de estos:

Análisis y Desarrollo de Software: Enfocado en el desarrollo de habilidades alrededor de las actividades inherentes al proceso de creación de aplicaciones informáticas, de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos para una solución de negocio, estableciendo métodos de trabajo individual y en equipo, potenciando los valores éticos, profesionales y personales, en beneficio de la sociedad y de la competitividad del país. Coordinación de Procesos Logísticos: Con este programa buscan dar respuesta a las expectativas del sector educativo y productivo del país, adaptando las tendencias logísticas y tecnológicas actuales al proceso de formación, resaltando el enfoque de cadena de suministros, logística 4.0 e innovación en los procesos logísticos, que permitan la inmersión de los aprendices al contexto laboral y productivo del país con el propósito de impactar la competitividad de las empresas del sector de la logística en Colombia. Gestión Contable e Información Financiera: Tiene como propósito desarrollar habilidades para el ejercicio de las funciones en las áreas contables y financieras como: asistentes contables y financieros, analista contable en inventarios, analista de cuentas, asistente de contabilidad. Desarrollo Publicitario: Está enfocado en los procesos de publicidad y comunicación. Sus egresados serán competentes en el desarrollo de acciones de estructuración de la estrategia de mercadeo digital, preparación de campañas y piezas publicitarias, fortaleciendo el manejo de la imagen y comunicación corporativa, y en ordenar e interpretar la información específica de las actividades de publicidad y mercadeo de una organización. Gestión Agroempresarial: Este programa habilita al egresado, por medio de una estrategia de formación por competencias, para administrar y gestionar el proceso productivo y de mercadeo en la empresa agropecuaria, utilizando técnicas y estrategias de planeación, mercadeo, manejo contable y de personal, aplicando resultados de investigación y usando tecnologías de la información; adicionalmente, contará con habilidades sociales y transversales al área de formación y productiva, con el fin último de optimizar la producción y productividad de empresas del sector, así como emprender en la creación de sistemas de explotación agroindustriales.

¿Cómo acceder a los programas gratuitos del Sena?