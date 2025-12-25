Ofertas de trabajo sin experiencia con el SENA: Link y fecha límite para aplicar

En medio de la búsqueda activa de empleo por parte de jóvenes recién egresados y personas sin trayectoria profesional en Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) continúa siendo una de las plataformas públicas más importantes para acceder a oportunidades laborales sin experiencia previa a través de su Agencia Pública de Empleo (APE).

La entidad vinculada al Ministerio de Trabajo, puse a disposición de los ciudadanos una bolsa de empleo gratuita con vacantes en diferentes sectores y ciudades del país.

¿Dónde encontrar las ofertas oficiales del SENA?

El portal principal para consultar y postularse a vacantes laborales sin experiencia en la Agencia Pública de Empleo del SENA, disponible en su sitio oficial: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/.

Dentro del portal, la APE pone a disposición un buscador de vacantes en el que los usuarios pueden aplicar filtros por nivel de experiencia, salario, ubicación geográfica y tipo de contrato En el caso de quienes no cuentan con experiencia laboral, existe una opción específica para encontrar ofertas que permiten este requisito: Buscador Vacante – experiencia 0 meses.

Paso a paso para aplicar oficialmente

Registro de hoja de vida: Quienes deseen postularse deben crear una cuenta en la plataforma de la APE. Esto se hace ingresando al portal de la Agencia Pública de Empleo del SENA y seleccionando la opción de personas para registrar o actualizar la hoja de vida. Acceder al buscador de ofertas: Una vez dentro, el usuario puede acceder al buscador general o al módulo que permite filtrar por vacantes que no requieren experiencia. Revisar detalles de la vacante: Cada oferta incluye información sobre salario, tipo de contrato, requisitos y la fecha límite de inscripción. Postulación: Si cumple con los requisitos del cargo seleccionado, el aspirante puede dar clic en “postularme” para enviar su hoja de vida a la empresa interesada.

Todo el proceso de inscripción y aplicación es gratuito, y la plataforma está habilitada las 24 horas del día para recibir hojas de vida.

Vacantes disponibles sin experiencia

Según registros oficiales del portal “Cartelera de Vacantes”, existen oportunidades clasificadas con 0 meses de experiencia requeridos, como técnicos en calidad de alimentos y otros perfiles, que pueden consultarse directamente en el buscador oficial de la APE.

Las fechas límite de las vacantes varían según la oferta y la empresa que la publica. A diferencia de convocatorias cerradas con fechas específicas, como las que se dan en procesos públicos de carrera administrativa a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC, que también habilita empleos en el SENA con plazos determinados), la mayoría de vacantes de la APE no tienen una única fecha global de cierre.

Auxiliar cobranzas

Lugar: Bogotá D.C.

Salario: $ 1.500.001 - $ 2.000.000

Plazo: 27/12/2025

Vendedor tienda a tienda

Lugar: Bogotá, D.C.

Salario: $ 2.500.001 - $ 3.000.000

Plazo: 01/02/2026

Joyero

Lugar: Bogotá D.C.

Salario: $ 1.000.000 - $1.500.000

Plazo: 27/12/2025

Gestor inmobiliario

Lugar: Bucaramanga, Santander

Salario: $ 2.500.001 - $ 3.000.000

Plazo: 31/12/2025

Auxiliar atención al cliente

Lugar: Sogamoso, Boyacá

Salario: $ 1.500.001 - $ 2.000.000

Plazo: 27/12/2025

Trabajador avícola

Lugar: Girardot, Cundinamarca

Salario: $ 1.000.000 - $1.500.000

Plazo: 27/12/2025

Manicurista

Lugar: Paipa, Boyacá

Salario: menos de $908.526

Plazo: 31/12/2025

Operario agrícola floricultura

Lugar: Bojacá, Cundinamarca

Salario: $ 1.500.001 - $ 2.000.000

Plazo: 05/02/2026

Recomendaciones para aplicar en APE- SENA

Esto significa que cada oferta puede tener un plazo diferente para registrar hojas de vida. Por ello, las autoridades recomiendan:

Aplicar lo antes posible desde el momento en que la vacante se publica.

desde el momento en que la vacante se publica. Revisar constantemente el portal oficial para ver nuevas oportunidades o actualizaciones.

para ver nuevas oportunidades o actualizaciones. Actualizar tu hoja de vida y perfil profesional en la APE antes de aplicar.

en la APE antes de aplicar. Aprovechar los filtros del buscador para localizar vacantes sin experiencia o con requisitos mínimos que se adapten a tu perfil profesional o formativo.

Link oficial para buscar vacantes SENA

https://ape.sena.edu.co/Personas/Paginas/Inicio.aspx