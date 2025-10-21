Inscripciones SENA virtual abiertas para formación gratis 2025: programas, fechas y más ¡Aplique!

Formarse en el SENA no solo es acceder a un programa virtual, es adquirir conocimientos de alta calidad que responden a las necesidades del mercado laboral. Esto es posible gracias al trabajo conjunto con más de 26 mil empresas aliadas, con las cuales se construyen los contenidos formativos y se generan oportunidades de contrato laboral de aprendizaje para los aprendices.

Los 60 mil aspirantes que se inscriban hasta el 27 de octubre a uno de los 15 programas de nivel tecnólogo podrán aplicar a un apoyo de sostenimiento socioeconómico, destinado a cubrir gastos de transporte, alimentación y recursos tecnológicos.

“En esta oportunidad venimos con una oferta cargada de programas de nivel tecnólogo en diferentes áreas del conocimiento. Algunos de ellos son: Análisis y Desarrollo de Software, Gestión Contable y Financiera, Animación 3D y Coordinación de Procesos Logísticos, entre otros”, afirmó Ana Lucila Acosta, profesional de la Dirección de Formación.

Formación con proyección universitaria:

Al cursar un programa tecnólogo del SENA, los aprendices tienen la posibilidad de continuar sus estudios universitarios mediante convenios de homologación con instituciones como la Universidad EAN, el Politécnico Grancolombiano, Uniempresarial y Uniminuto, entre otras.

Además, los aprendices reciben un certificado reconocido a nivel nacional e internacional, que los prepara para ascender laboralmente o emprender sus propios proyectos, gracias al enfoque práctico y productivo de la formación.

¿Cómo acceder a la formación del SENA?

Ingresa a betowa.sena.edu.co En el apartado ‘Nuestra oferta educativa’, selecciona la opción ‘Virtual’. Usa los filtros del menú lateral izquierdo para elegir el nivel de formación (Tecnólogo) y el área de conocimiento. Consulta los programas disponibles y la información de cada uno. Para inscribirte, inicia sesión o regístrate en el aplicativo dando clic en ‘Iniciar sesión’ o ‘Registrarse’, y sigue los pasos.

Acompañamiento en orientación vocacional:

Si aún no sabes qué programa escoger, el SENA te apoya con el Test de Orientación Vocacional (IPO), una herramienta gratuita compuesta por 54 preguntas, respaldada por algoritmos que ofrecen recomendaciones personalizadas según los intereses y la realidad de cada persona. Accede al test en www.orientacionvocacional.sena.edu.co

Para la formación virtual del SENA solo necesitas un dispositivo con conexión a internet y disponer de cuatro horas diarias para el desarrollo de las clases.

Recuerda que toda la información oficial de la Entidad se encuentra en los canales institucionales: www.sena.edu.co y betowa.sena.edu.co y en las redes sociales SENA Comunica. También puedes comunicarte a las líneas de atención en Bogotá (601) 736 60 60 o en el resto del país al 018000910 270

Oferta educativa:

Modalidad: Virtual (440 cursos), presencial (325 cursos)

Virtual (440 cursos), presencial (325 cursos) Nivel de formación: Complementaria virtual (422 cursos), Tecnólogo (15 cursos), Curso especial (2 cursos)

Complementaria virtual (422 cursos), Tecnólogo (15 cursos), Curso especial (2 cursos) Áreas de conocimiento: Cliente (187 cursos), tecnologías de la información y las comunicaciones, gestión de la información (118 cursos), producción y transformación (106 cursos), diseño (16 cursos), materiales y herramientas (13 cursos)

Cliente (187 cursos), tecnologías de la información y las comunicaciones, gestión de la información (118 cursos), producción y transformación (106 cursos), diseño (16 cursos), materiales y herramientas (13 cursos) Duración: 40 horas (231 cursos), 48 horas (192 cursos), 20 horas (1 curso), 50 horas (1 curso)

También hay disponibilidad de cursos para idiomas como inglés en varios niveles y de formación empresarial.

Fechas a tener en cuenta: