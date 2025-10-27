Nuevas vacantes de empleo en Canadá para colombianos: no necesita inglés avanzado para aplicar

El sueño canadiense está más cerca de lo que muchos imaginan. Una destacada compañía de Canadá, debidamente acreditada por las autoridades de inmigración del país norteamericano y en alianza estratégica con la Agencia Pública de Empleo del SENA, ha lanzado una convocatoria exclusiva para ciudadanos colombianos que deseen desarrollar su carrera profesional en el exterior.

Lo más llamativo de esta oportunidad es que, para una de las vacantes, no es un requisito indispensable contar con un nivel avanzado de inglés, rompiendo una de las barreras más comunes para trabajar en el extranjero.

Detalles de las vacantes disponibles en Canadá

La convocatoria está dirigida a técnicos y tecnólogos con experiencia comprobada. A continuación, se desglosan los perfiles requeridos:

1. Repostero/Pastelería (Solicitud No 4019764)

Esta vacante representa una puerta de entrada excepcional, ya que no exige dominio del inglés, un factor que amplía considerablemente el espectro de candidatos potenciales.

Formación: Técnico en Repostería, Pastelería y/o Panadería.

Técnico en Repostería, Pastelería y/o Panadería. Experiencia: Mínimo 2 años, preferiblemente en repostería de estilo francés.

Mínimo 2 años, preferiblemente en repostería de estilo francés. Contrato: Temporal por 2 años, con opción a renovación y perspectiva de permanencia a largo plazo.

Temporal por 2 años, con opción a renovación y perspectiva de permanencia a largo plazo. Salario: $2,880.00 CAD mensuales (aproximadamente $7.9 millones de pesos colombianos), más pago por horas extras.

$2,880.00 CAD mensuales (aproximadamente $7.9 millones de pesos colombianos), más pago por horas extras. Beneficios:

Tiquete aéreo ida y vuelta cubierto por la empresa.



Apoyo en la búsqueda de alojamiento.



Seguro social y seguro médico complementario.



Soporte integral desde la llegada hasta la finalización del contrato.

2. Cocinero (Solicitud No 4019753)

Para este perfil, se requiere un manejo intermedio del idioma inglés, lo que sigue siendo un nivel accesible para muchos.

Formación: Técnico o Tecnólogo en Cocina.

Técnico o Tecnólogo en Cocina. Experiencia: 5 años (60 meses) comprobables en restaurantes, banquetes o servicios de catering.

5 años (60 meses) comprobables en restaurantes, banquetes o servicios de catering. Idioma: Inglés intermedio.

Inglés intermedio. Contrato: Temporal por 3 años, también con posibilidad de renovación.

Temporal por 3 años, Salario: $3,360.00 CAD mensuales (aproximadamente $9.2 millones de pesos colombianos).

$3,360.00 CAD mensuales (aproximadamente $9.2 millones de pesos colombianos). Beneficios Adicionales:

Tiquete aéreo ida y vuelta.



Apoyo con alojamiento.



Seguro médico y social.



Comidas incluidas durante la jornada laboral.



Uso de vehículo compartido.

Ambos puestos se desarrollarán en la provincia francófona de Quebec, con una jornada completa de 40 horas semanales.

¿Cómo postularse a las ofertas de empleo en Canadá?

El proceso de selección es completamente virtual y se gestiona de manera exclusiva a través de los canales oficiales del SENA. Es crucial seguir al pie de la letra las instrucciones para que la postulación sea válida.

Registro y Actualización de Hoja de Vida: Los interesados deben tener su hoja de vida actualizada en el sistema de la Agencia Pública de Empleo del SENA. El registro se realiza en el portal: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Es fundamental que en la sección “Intereses ocupacionales” se especifique la ocupación a la que se aplica (Repostero o Cocinero). Postulación a la Vacante: Una vez registrado, se debe buscar y postular directamente a la solicitud de empleo correspondiente usando su número de identificación (4019764 para Repostería o 4019753 para Cocina). Entrevista Virtual: Los candidatos preseleccionados serán citados a una entrevista en línea en las fechas que la empresa indique. Es imprescindible contar con pasaporte vigente o, al menos, haber iniciado su trámite.

Fechas clave de la convocatoria

La convocatoria se abrirá oficialmente el 24 de octubre de 2025. Sin embargo, hay un detalle de suma importancia: el proceso de cierre no está sujeto únicamente a una fecha fija. La vacante dejará de estar disponible tan pronto como la empresa reciba el número de hojas de vida que considera suficientes para iniciar el proceso de selección, incluso si esto ocurre antes del 24 de noviembre de 2025. Por lo tanto, se recomienda postular con la mayor anticipación posible.

Esta convocatoria, al estar articulada por el SENA, ofrece todas las garantías de un proceso legal y transparente. Los candidatos contarán con el respaldo de una institución del Estado colombiano durante todo el trámite, minimizando los riesgos asociados con la migración laboral.