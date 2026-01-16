Hallan fusiles en Risaralda en un depósito ilegal de armas que pertenecería al Clan del Golfo

Risaralda

Dos fusiles de largo alcance fueron incautados en zona rural del municipio de Mistrató, en un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía de Risaralda, que permitió ubicar un depósito ilegal de armas, el cual pertenecería al grupo organizado Clan del Golfo.

La acción se desarrolló en la vereda El Caucho, tras información obtenida por labores de inteligencia, que alertaron sobre la presencia de armamento oculto en este sector del occidente del departamento. Hasta el lugar llegaron tropas del Batallón San Mateo, con apoyo de unidades especializadas de la Policía, entre ellas la Sijín y el Goes.

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron dos fusiles M16-A4, junto con dos proveedores calibre 5.56 y 60 municiones del mismo calibre.

Según el teniente coronel Luis Alfonso Palomino Elejalde, comandante del Batallón San Mateo, el material habría sido destinado a fortalecer la capacidad armada de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

“En desarrollo de operaciones ofensivas con el Grupo de Operaciones Especiales y la Sijín del Departamento de Risaralda, las tropas del Batallón San Mateo incautan en la vereda del caucho del municipio de Mistrató dos fusiles M16A4, dos proveedores y 60 cartuchos para estos fusiles que hacían parte del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. Con esta misión y con este hallazgo, deshabilitamos y desarticulamos la capacidad de armada de este Grupo Armado Organizado. Continuamos a la ofensiva de manera coordinada y articulada para detener cualquier avance de este grupo en el Departamento de Risaralda."

El armamento incautado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar si este depósito estaba vinculado a acciones criminales en la región.

Las autoridades señalaron que este hallazgo representa una afectación directa a la estructura armada de este grupo ilegal en Risaralda, especialmente en corredores rurales donde se han reportado alertas de seguridad.

Cabe recordar, que el primer día que el 31 de diciembre de 2025, poco antes de comenzar el año nuevo fue asesinado de varios disparos, un hombre en este sector de Mistrató, quien no era de la zona.