Confirmado por MinEducación: Así quedó el calendario escolar 2026, ¿hay más vacaciones?

El Ministerio de Educación emitió la Circular 043 de 2025 que estable el calendario escolar del próximo año, detallando las fechas de vacaciones.

El ciclo tendrá dos semestres con 40 semanas lectivas y 12 semanas de receso para los estudiantes durante todo el año escolar, distribuidas en diferentes periodos. Aunque el Ministerio de Educación es la entidad encargada de establecer las fechas, las secretarías de educación locales publican los calendarios definitivos.

En el caso de la capital, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá D.C., establece el cronograma académico para el año 2026, aplicable a las instituciones de educación preescolar, básica y media del sector oficial. Esta medida se oficializa mediante la Resolución N° 2433 de 2025, firmada el 27 de octubre de 2025.

Calendario escolar 2026 para estudiantes en Bogotá:

Como se mencionó, el calendario académico contempla un total de 40 semanas lectivas de trabajo con estudiantes, distribuidas en dos periodos semestrales. El primer periodo se extenderá del 26 de enero al 21 de junio de 2026, mientras que el segundo periodo abarcará del 6 de julio al 29 de noviembre de 2026, sumando 20 semanas en cada uno.

¿Hay más vacaciones en 2026?

Sí, el receso estudiantil sumará un total de 12 semanas distribuidas en varios periodos a lo largo del año. Esto incluye vacaciones de mitad de año, una semana de receso en octubre y vacaciones de fin de año:

Del 13 al 25 de enero de 2026 (2 semanas),

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 (1 semana),

Del 22 de junio al 6 de julio de 2026 (2 semanas),

Del 5 al 12 de octubre de 2026 (1 semana)

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027 (6 semanas)

Actividades y vacaciones de docentes

Además de las semanas lectivas, se han asignado cinco semanas para actividades de desarrollo institucional, destinadas a directivos y docentes. Estas semanas se distribuirán a lo largo del año en los siguientes periodos: del 13 al 18 de enero, del 19 al 25 de enero, del 30 de marzo al 5 de abril, del 5 al 11 de octubre y del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026.

Según la Secretaría, las actividades de desarrollo institucional incluyen la planeación, formulación, desarrollo, evaluación y ajuste del proyecto educativo, la elaboración y plan de estudios, investigación, formación docente y actualización pedagogía.

En cuanto a las vacaciones de directivos y docentes se han establecido siete semanas. Estas se dividirán en dos periodos: del 22 de junio al 5 de julio de 2026 (2 semanas) y del 7 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027 (5 semanas).

La Secretaría de Educación explicó que también orientará el desarrollo de jornadas pedagógicas, que buscarán propiciar espacios de diálogo entre equipos directivos, docentes y la comunidad educativa. Las fechas y orientaciones serán comunicadas oportunamente.

Finalmente, se establece que, previo al inicio del trabajo académico con estudiantes el 26 de enero de 2026, los rectores y directores rurales deberán comunicar el calendario académico a la comunidad educativa y presentar informes sobre su desarrollo y cumplimiento a los consejos directivo y académico, así como a la Asociación de Padres de Familia.

Calendario oficial 2026 del MinEducación