¿Cuándo es Jueves Santo y Viernes Santo en 2026? Fecha oficial primeras vacaciones escolares del año

La Semana Santa alrededor de todo el mundo es, para las personas creyentes un época de reflexión, recogimiento y humildad para conmemorar la muerte y posterior resurrección de Jesucristo.

Sin embargo, tanto para estas personas como para las no creyentes, esta semana también se configura como una época de descanso y, adicionalmente, como el primer periodo de vacaciones que tiene el año, antes de las ya conocidas de mitad de año para colegios y universidades.

Lea más: ¿Cuándo es el Miércoles de Ceniza del 2026? Esta es la fecha del inicio de la cuaresma

Es por eso que en Caracol Radio le contamos cuándo cae Semana Santa en 2026, las fechas del Jueves y Viernes Santo y, también, el significado de estos dos días en el marco de su conmemoración cristiana y católica.

¿En qué fechas cae Semana Santa en 2026? Estas fechas serán las primeras vacaciones del año

Pues bien, la Semana Santa para el 2026 entrante iniciará con el tradicional domingo de Ramos, el 29 de marzo de 2026, y finalizará el domingo de Resurrección, que será el 5 de abril.

Sin embargo, de esta semana solo dos días son festivos reconocidos por el mismo Estado colombiano: el jueves y el viernes santo, aunque en escenarios educativos, y algunos laborales, toda la semana es vacacional.

Por este motivo, le contamos cuándo será jueves, viernes y sábado santo en 2026.

¿En qué fechas caen el jueves, viernes y sábado santo en 2026?

Pues bien, en 2026, el jueves, viernes y sábado santo caen el 2, 3 y 4 de abril respectivamente.

¿Qué se celebra los Jueves y Viernes Santo?

Jueves Santo:

Este día se recuerda la última cena de Jesús con los discípulos, donde se conmemora la Eucaristía y el lavatorio de pies, siendo replicado en los diferentes templos de oración y en las tradiciones familiares más creyentes.

Viernes Santo:

Se conmemora la pasión de Cristo, así como su camino hacia la crucifixión y finalmente su muerte. Por lo que explica la tradición, este es el día de mayor oración, ayuno y abstinencia por parte de los creyentes, pues es el día más intenso a nivel espiritual.

¿Qué es y qué se conmemora el Sábado Santo?

Según explica el Centro Universitario Incarnate Word, de la Ciudad de México, el Sábado Santo es el penúltimo día de la Semana Santa, y “conforma uno de los días del Triduo Pascual”.

Así mismo, la misma institución educativa subraya que este día se rememora reflexionando sobre la pasión, muerte de Jesús y su resurrección, que posteriormente se da al siguiente día, el Domingo de Resurrección.

Lea también: Calendario puentes festivos Colombia 2026: Semana Santa, día de la independencia y más ¡Consulte!

Además, relatan que durante este día “las iglesias no celebran la eucaristía, tampoco tocan las campanas, no se administra ningún sacramento, excepto la unción de los enfermos y la confesión de los pecados”.

Por otro lado, se relata que anteriormente el día era conocido con el nombre “Sábado de Gloría, debido a que el término hacía referencia a la promesa de Jesús de salvar a vivos y muertos”.

Finalmente, Centro Universitario Incarnate Word, explica lo que se conmemora año tras año, en esta fecha: “Este día rememora la crucifixión y muerte de cristo, además de evocar el dolor de la Virgen María al ver a su hijo crucificado, pero también el Sábado Santo recuerda la fe de María por la resurrección de su hijo”.