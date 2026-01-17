🔴 EN VIVO | Nacional vs. Boyacá Chicó, fecha 1 Liga colombiana: siga acá la transmisión del partido

<b>Atlético Nacional comienza su 2026 recibiendo a Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot</b>. El equipo ratificó a Diego Arias como su entrenador, con el cual buscarán primero clasificar a cuadrangulares y luego ir por el título en una eventual final. Al equipo Verdolaga se han sumado los nombres de <b>Kevin Cataño</b>, el ex River Plate, <b>Milton Casco</b>; <b>Nicolás Rodríguez</b> y el venezolano <b>Eduard Bello.</b> Por su parte, dejaron la institución <b>Camilo Cándido, Billy Arce, Joan Castro y Facundo Batista</b>. Se espera que se anuncie la salida de<b> Marino Hinestroza.</b>Por el lado de Chicó, llegaron Ítalo Montaño, Jaime Díaz, Sebastián Palma, Jeison Mena y Juan Carlos Díaz.El último duelo entre Nacional y Chicó terminó 1-1 en tierras boyacenses, pero<b> en Medellín el más reciente acabó 4-1.</b>