Lo que ha hecho Gobierno Petro es dar garantías a criminales: Fico Gutiérrez por caravana ‘Calarcá’

Este miércoles Caracol Radio reveló en exclusiva que informes reservados de inteligencia militar elaborados durante 2024 registraron que cabecillas de las disidencias de las Farc de ‘Calarca’ se desplazaron hasta Bogotá como parte de una dinámica de movilidad nacional (caravanas) que conectó zonas de Antioquia, el Catatumbo y la capital del país.

Lea más: Disidencias de Calarcá se movían en caravanas entre Antioquia, Catatumbo y Bogotá para fortalecerse

Por este motivo, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para expresar su opinión de la coyuntura.

La caravana de alias ‘Calarcá’

Gutiérrez inició su intervención afirmando que “la caravana de ‘Calarcá’ es algo que conoce muy bien el país”.

“El 23 de julio del 2024, en un solo operativo en Antioquia del Ejército Nacional se pudo haber desmantelado más del 50% de las disidencias Farc porque, en camionetas de la UNP, que son del Estado, del Gobierno, se movilizaba alias ‘Calarcá’, jefe de las disidencias Farc, pero además otros líderes guerrilleros que movían menores de edad, armas y dinero en efectivo”, contó.

Agregó: “Esas personas fueron capturadas y después fueron liberadas por hacer parte de un proceso de paz o unas conversaciones con las disidencias de las Farc. Y lo cierto es que ‘Calarcá’ ha sido uno de los mayores asesinos de policías, de soldados, de población civil en los últimos años. Estas personas habían sido capturadas y las dejaron en libertad”.

Figura de voceros de paz

El alcalde de Medellín explicó que “lo que muestran los estudios y las investigaciones recientes es que esta gente ha utilizado la figura de voceros de paz, o todas esas figuras que les ha dado el Gobierno Nacional, que en el concepto no es nada diferente a tener licencia para movilizarse, para matar y para traquetear, porque esas estructuras se han fortalecido”.

“Gobierno Petro ha dado garantías a criminales”

Así, lanzó pullas nuevamente al ejecutivo y dijo: “Este Gobierno Petro lo único que ha hecho es darle garantías a las estructuras criminales. Saben lo que ha ocurrido y siguen hablando con estas estructuras criminales”.

“Es que lo que se evidencia en esos documentos y en el hecho del reten que hizo el Ejército es que esta gente se movilizaba delinquiendo en camionetas del estado de la UNP. O sea, él mismo ha estado protegiendo los peores criminales”.

Críticas a la paz total del Gobierno Nacional

Fico Gutiérrez dijo que “aquí el mensaje es muy claro: la paz total lo que ha servido es para que se fortalezcan el ELN, el Clan del Golfo, las disidencia Farc y todas las organizaciones criminales”.

“La paz real es tener el control del Estado, la paz real es que tengamos un Ejército, una Policía y unas Fuerzas Militares fortalecidas, pero eso ya será tarea del próximo gobierno”.

El ‘Tarimazo’ del Gobierno Petro en Medellín

“No hay un acto más infame contra las víctimas que el ‘tarimazo’. El presidente viene a Medellín, no se reúne ni con un gobernador, ni con un alcalde elegido democráticamente, ni con los gremios, ni con la comunidad, sino que manda a sacar de la cárcel (a las personas con las que se le vio ese día en tarima)”.

Y añadió: “Lo grave es que el presidente Petro no solo se puso al lado de ellos, se puso del lado de ellos. Eso era un símbolo muy importante. ¿Dónde los parqueó? ¿Dónde los puso? Al frente de la Alcaldía, entre la Gobernación y entre la Alcaldía".

Escuche la entrevista completa a continuación: