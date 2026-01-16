Ejército evitó ataque con explosivos del ELN en la antigua vía a la Costa Caribe

Valdivia, Antioquia

El Ejército frustró un ataque terrorista del ELN en el Norte de Antioquia al hallar un arsenal explosivo en zona rural de Valdivia a pocos metros de la antigua vía a la Costa Caribe.

El material, que sería del ELN, fue localizado por tropas del Ejército Nacional durante operaciones de control territorial, en la vereda Palomas, donde los soldados ubicaron un cilindro de 40 libras, una granada IM26, 600 metros de cordón detonante, 350 metros de mecha de seguridad y un chaleco pixelado de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Según información preliminar, los explosivos habrían sido instalados para ejecutar un ataque que pondría en riesgo a conductores, habitantes del sector y uniformados, además de afectar la movilidad por este corredor vial estratégico.

El material fue destruido de manera controlada por el grupo antiexplosivos del Ejército, evitando una posible emergencia en la zona.

Ataques terroristas en Antioquia

La ola de violencia en Antioquia sigue siendo motivo de alarma para las autoridades. En diciembre de 2025, el Ejército también frustró otro ataque terrorista en el norte del territorio.

Durante el operativo fueron capturadas dos personas, una de ellas señalada de realizar labores de explosivista, justo cuando, al parecer, se disponían a instalar una caneca con un artefacto explosivo en plena vía, en el sector Ventanas, en la vía que limita entre Yarumal y Valdivia.