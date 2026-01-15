¿Peligra el Mundial? Mourinho preocupó a la Selección Colombia por la lesión de Richard Ríos

En el entorno de la Selección Colombia parece haber preocupación por la epidemia de lesiones que rondan a jugadores que hacen parte del proceso y que son candidatos a ir al Mundial 2026. El último en sumarse a la lista fue Richard Ríos, quien ha sido pieza fundamental en los últimos años bajo el mando de Néstor Lorenzo.

El volante antioqueño fue titular en los cuartos de final de la Copa de Portugal ante Porto, pero tuvo que ser reemplazado antes de terminar el primer tiempo. Sobre el minuto 42 del encuentro, que ya iba 1-0, Ríos tuvo un duelo con el español Gabri Veiga y terminó en el piso, mostrando señales de dolor en su brazo derecho apenas cayó.

El cuerpo médico de Benfica ingresó al terreno de juego y tras una primera evaluación general, determinaron que lo pertinente era que saliera del campo. El futbolista de 25 años lo hizo en camilla, lo que generó más alarma tanto en su club como en la Selección Colombia.

Mourinho dio un primer parte no alentador

Con las palabras de su entrenador, José Mourinho, la alerta sobre su estado de salud creció, pues manifestó que se trata de una lesión “importante”. Por su parte, aseguró que Ríos no es la clase de jugadores que piense en el futuro (aludiendo al Mundial) y que su mentalidad lo llevará a tener una oportuna recuperación.

“Es una lesión importante, que un jugador con su mentalidad afronta de forma diferente a otros jugadores. Hay jugadores que piensan más en el futuro, creo que este es el tipo de jugador que no va a pensar en el futuro. No quiere decir que juegue en contra Río Ave, pero creo que todavía nos va a ayudar esta temporada”, fueron sus palabras sobre el colombiano.

Ríos se retiró del estadio con el brazo totalmente inmovilizado y se espera que este jueves se conozca un parte médico oficial. En Portugal, diarios como Record, no descartan el hecho de que haya que recurrir a una cirugía.

¿Quiénes son los otros lesionados de la Selección Colombia?

A la fecha, son 6 los jugadores que están recuperándose de alguna molestia, unos con más gravedad que otros. El menos preocupante es Jefferson Lerma, quien entró en el protocolo de conmoción cerebral por un golpe que sufrió el pasado 4 de enero contra Newcastle. Si bien ya se perdió dos partidos, se espera que vuelva a estar disponible este fin de semana ante Sunderland por Premier League.

Por su parte, Daniel Muñoz está próximo a regresar a la competencia luego de haber sido intervenido quirúrgicamente en una de sus rodillas a principio de diciembre. Se estima que vuelva a entrar en convocatoria a finales de enero o principios de febrero.

Yerry Mina se recupera de una lesión de rodilla y no tiene fecha de regreso estimada, pues partirá de su evolución. Finalmente, Jhon Janer Lucumí y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández están en sus primeros días de recuperación luego de padecer lesiones musculares que los alejará, como mínimo, entre 3 y 4 semanas de las canchas.