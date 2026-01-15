Alarmas por Richard Ríos: la Selección Colombia sufre por su sexto lesionado previo al Mundial. (Photo by Diogo Cardoso/Getty Images) / Diogo Cardoso

Cero y van seis... El cuerpo técnico de la Selección Colombia no deja de sufrir por las lesiones de sus futbolistas, previo al Campeonato del Mundo. El último en unirse al listado de bajas fue Richard Ríos, quien no pudo terminar su partido de Copa Portuguesa entre Benfica y Porto.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras la victoria del Bayern Múnich con Luis Díaz

El colombiano empezó siendo titular en el onceno de Jose Mourinho y cumplió a cabalidad con sus funciones en el mediocampo, pero previo al cierre de la primera parte llegaron los problemas.

Transcurridos 44 minutos de juego, a Ríos se le fue un control largo y recibió la presión de Gabri Veiga. En el forcejeo, cayó al suelo y en ese lapso terminó chocándose con la humanidad del delantero rival Samu. De inmediato, quedó tendido sobre el césped acusando un golpe en su hombro derecho.

Lea también acá: Marino Hinestroza sigue en espera, negociación con Boca Juniors en pausa

A pesar de la atención médica, los gestos de dolor eran más que evidentes y terminó dejando el campo en camilla. Véalo todo a continuación:

Habrá que esperar entonces por el reporte médico que ofrezca en las próximas horas el Benfica, recordando que ya quedó eliminado en cuartos de final de la Copa y tiene por delante lo más importante: la Liga de Portugal y la Champions League.

Justamente, los próximos partidos de las Águilas serán frente a Rio Ave en el Estadio dos Arcos y posteriormente cerrará la primera fase de la Champions con Juventus en territorio italiano. Citas en las que ahora Mourinho tendría que arreglárselas sin su motor cafetero.

En cuanto a la Selección, Richard Ríos se une a la infortunada lista de lesionados: Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Yerry Mina, Jhon Janer Lucumí y Cucho Hernández.

Entérese de: Histórico delantero europeo recordó a James Rodríguez: “La mejor zurda con la que jugué”