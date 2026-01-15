Yerry Mina vuelve a los entrenamientos con Cagliari: ¿Jugará contra Juventus en Serie A?

Yerry Mina volvió a entrenar con el Cagliari, luego de superar una molestia en la rodilla que lo dejó fuera del último partido ante Genoa. El defensor estuvo varios días bajo observación médica, pero ya trabaja a la par de sus compañeros pensando en el duelo frente a Juventus.

La dolencia no fue grave, pero se suma a un historial físico irregular. Mina ha sufrido problemas musculares y articulares en esta temporada, lo que le ha impedido tener continuidad y consolidarse como líder defensivo del equipo.

El cuerpo técnico del Cagliari aún no define si Mina será titular o si su regreso será gradual, teniendo en cuenta la exigencia del rival y la necesidad de evitar una recaída.

Durante su ausencia, el Cagliari ha probado distintas variantes en defensa, como el uruguayo Juan Rodríguez o el italiano Riyad Idrissi, lo que podría obligar a Mina a recuperar terreno en la rotación una vez vuelva a la convocatoria.

El conjunto sardo atraviesa un momento complicado: solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos en Serie A. Las constantes ausencias en defensa, entre ellas la de Mina, han afectado el rendimiento colectivo y la solidez del equipo.

El Mundial, en el horizonte

En la actual campaña, el colombiano se ha perdido varios partidos por lesión, acumulando pausas que frenan su ritmo competitivo y generan incertidumbre tanto en el club como en el entorno de la Selección Colombia.

Más allá de su regreso a los entrenamientos, las reiteradas lesiones de Mina encienden una alerta pensando en el Mundial 2026, donde su participación podría verse comprometida si no logra estabilidad física en los próximos meses.

La Selección Colombia se ha visto golpeada por una ola de lesiones en la antesala del Campeonato del Mundo. El defensor integra una lista cada vez más larga de jugadores con problemas físicos, en la que ahora también aparece Richard Ríos, quien se convirtió en la más reciente baja tras no poder terminar el partido de Copa Portuguesa entre Benfica y Porto.

A ellos se suman Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Jhon Janer Lucumí y Cucho Hernández, un panorama que mantiene en alerta al cuerpo técnico tricolor.