Prosperidad Social anunció nueva fecha para pago de $400.000: ¿Quiénes pueden recibir este subsidio?

El programa Renta Joven surgió a partir de Jóvenes en Acción y su enfoque está en fomentar el acceso y la permanencia en la educación superior y complementaria para los estudiantes colombianos en situación de pobreza o vulnerabilidad.

En 2025, más de 132.000 jóvenes fueron beneficiarios del programa, según los datos de Prosperidad Social (DPS), incluyendo participantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y escuelas de educación normal.

Sin embargo, durante diciembre, miles de beneficiarios en todo el país se quedaron esperando la llegada del apoyo económico correspondiente. El DPS se refirió a esta situación y anunció cuál es el nuevo plazo para recibir el pago.

Lea también: Renta Ciudadana: así puede consultar en línea, con su cédula, si recibe el subsidio en 2026

¿Cómo se hacen los pagos de Renta Joven en 2025?

El programa Renta Joven entrega hasta $400.000 por ciclo, dependiendo del lugar de estudios y las condiciones previstas para los beneficiarios, mediante dos modalidades de pago, a través del Banco Agrario:

Directo a las cuentas de las personas que están registradas en el banco

Giros reclamables en los puntos y entidades autorizadas por el DPS

Las entregas del último ciclo de 2025 para la modalidad de giro recibieron una ampliación de fechas, que se hizo efectiva hasta el pasado 14 de enero de 2026. Sin embargo, miles de usuarios reportaron fallos en la recepción del dinero, esperando respuesta del DPS.

¿Qué pasó con los pagos de Renta Joven?

Ante las quejas de un número considerable de beneficiarios de Renta Joven que no recibieron el pago de diciembre en 2025, el DPS anunció soluciones al inconveniente y nuevos plazos para reclamar el dinero.

Le podría interesar: Subsidio de vivienda de hasta $ 87 millones para estos grupos del Sisbén: así se puede conseguir

Así las cosas, Prosperidad Social informó que la situación se debió a fallas tecnológicas registradas en el producto financiero de los usuarios que reciben abono a su cuenta bancaria.

La entidad informó que a partir del 17 de diciembre inició un proceso de seguimiento a cada uno de los casos en vías de llevar a cabo los ajustes correspondientes. Según el DPS, los giros reiniciarán una vez culmine esta verificación, “a comienzos de 2026″, sin dar una fecha específica.

De igual manera, la agencia confirmó que, en la modalidad giro, la mayoría de usuarios llevaron a cabo sus retiros con normalidad en los puntos autorizados.

Así las cosas, la recomendación para los beneficiarios es eatar atentos a los canales oficiales del DPS, puesto que al 16 de enero de 2026 no se ha confirmado aún el inicio de la reintegración de los pagos.