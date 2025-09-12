¿Qué va a pasar con Renta Joven en 2025? Esto dice el comunicado de Prosperidad Social

Los programas sociales administrados por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) encaran reestructuras por el recorte presupuestal del Gobierno Nacional para 2026. En el caso puntual de Renta Joven, la entidad confirmó que continuará con su ejecución, incluso la fortalecerá con una nueva estrategia complementaria.

Renta Joven es la evolución de Jóvenes en Acción que inició en el gobierno de Gustavo Petro. Su objetivo es mejorar el desarrollo social y económico de jóvenes entre los 14 y 28 años. Para ello, el Gobierno otorga transferencias monetarias y oportunidades para acceder a educación, empleabilidad y emprendimientos.

Este programa está dirigido a jóvenes matriculados en instituciones de educación superior, el SENA y Escuelas Normales. Para este 2025, Renta Joven está promoviendo ‘trayectorias de vida’ para fortalecer los modelos de economía popular asociativos, incluyendo las cooperativas juveniles, como una estrategia complementaria a las transferencias económicas.

De acuerdo con el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, el objetivo es transformar el programa, pasando de una simple transferencia económica a un proceso asociativo a través de cooperativas juveniles. “Está probado que ninguna transferencia, como camino único, saca a la gente de la pobreza de forma permanente”.

Convocatoria regional Renta Joven

En este contexto, el DPS está llevando a cabo mesas técnicas para estudiar la continuación de Renta Joven y su transformación al nuevo modelo asociativo. En ellas participan los líderes de consejos estudiantiles de las 35 universidades públicas y representantes de instituciones de educación superior (IES) del país.

El director del DPS también anunció que se ampliará Renta Joven a más estudiantes de las IES que reciben transferencias mediante mesas regionales de encuentros técnicos. El cronograma para la convocatoria regional será publicado próximamente.

¿Cómo hacer parte de Renta Joven?

Para ser participante del programa Renta Joven, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos al momento de la inscripción:

Tener entre 14 y 28 años. Contar con un registro en los sistemas oficiales de matrícula en educación media como graduado de bachiller de media vocacional (11°). Estar en incluido en una de las siguientes bases de focalización: Sisbén vigente como grupo poblacional en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Estar registrado en los listados censales de población indígena, administrados por el Ministerio del Interior. Estar registrado en los listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Estar matriculado en un proceso de formación complementaria o educación superior en los niveles técnico, tecnólogo o universitario (pregrado) en modalidad presencial, distancia tradicional, o virtualidad. No contar con registro en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional universitario y/o posgrado. No tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz o la estrategia que haga sus veces.

Las personas que deseen unirse al programa deberán estar registradas en el Sisbén vigente, es decir, el Sisbén IV y además, hacer parte de alguno de los grupos priorizados por el DPS, es decir en los grupos A, B Y C:

Para consultar si son beneficiarios de Renta Joven podrán hacerlo de forma gratuita y sin intermediarios a través del portal oficial del DPS.