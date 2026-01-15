Subsidio de vivienda de hasta $ 87 millones para estos grupos del Sisbén: así se puede conseguir

Subsidio de vivienda de hasta $ 87 millones para estos grupos del Sisbén: así puede conseguirlo. Getty Images / Nelson Hernandez Chitiva

Con el aumento del 23,7 % para el salario mínimo en 2026 se dieron cambios importantes en varios productos, servicios y subsidios que se encuentran amparados en este valor.

Tal es el caso de las viviendas de interés social, VIS, cuyos topes máximos de valor se expresan en salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMMLV. Así las cosas, el tope de la vivienda en las ciudades principales, siendo de 150 SMMLV, pasó de $ 213 a más de $262 millones en 2026.

Debido a esta diferencia, que ha dejado a los usuarios con promesa de compraventa un hueco de casi $50 millones, el Gobierno analiza la posibilidad de desindexar el valor de la VIS, estableciendo un tope único nacional de 135 SMMLV y comercializándose en pesos, con un precio.

¿Cómo quedaron los subsidios de vivienda en 2026?

Con el nuevo salario mínimo 2026, tasado en 1′750.905, más el auxilio de transporte de $249.095, el ingreso mensual de los colombianos se sitúa en un valor cercano a los 2 millones mensuales.

De esta manera, los subsidios a los que tienen acceso los colombianos que quieren tener casa propia quedaron ajustados de la siguiente manera:

Vivienda nueva urbana (30 SMMLV): $52′527.150

Vivienda nueva urbana (20 SMMLV): $35′018.100

Vivienda usada urbana: (22 SMMLV): $38′519.910

Vivienda rural nueva o construcción en sitio propio (hasta 70 SMMLV): $122′563.350

Mejoramiento de vivienda rural (hasta 22 SMMLV): $38′519.910

Subsidio de arrendamiento (60 % del SMMLV, dependiendo del programa): $1′050.543 mensuales.

¿Qué grupos recibirán del Sisbén recibirán subsidios de vivienda en 2026?

En 2026, el subsidio de vivienda, que llega hasta los 30 SMMLV, está destinado a familias en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad con ingresos iguales o menores a 2 SMMLV, equivalentes a $3′501.810.

Este subsidio cubre a los siguientes grupos de la encuesta del Sisbén en 2026:

Pobreza extrema: grupos del A1 hasta A5

grupos del A1 hasta A5 Pobreza moderada: grupos del B1 hasta el B7

grupos del B1 hasta el B7 Situación vulnerable: del C1 hasta el C8

Por otra parte, el subsidio de 20 SMMLV aplica para hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV.

¿Cómo acumular $ 87 millones para comprar vivienda en 2026?

Según explica el Ministerio de Vivienda, el subsidio concurrente es la modalidad que permite a los hogares que devengan hasta 2 SMMLV integrar las ayudas del Gobierno con los beneficios que otorgan las cajas de compensación familiar.

En el 2026, la concurrencia de subsidios permite acumular hasta casi $ 87 millones para compra de vivienda nueva en proyectos VIS, de la siguiente manera:

$ 52,5 millones correspondientes a 30 SMMLV por parte de la caja de compensación familiar

$ 28,4 millones de ayuda gubernamental, equivalente a 20 SMMLV.

Gracias a esta práctica es posible ampliar considerablemente el monto subsidiado, sobre todo en el caso de los proyectos VIS que se encuentran alineados con el salario mínimo de 2026. Para conocer datos más específicos sobre la viabilidad y opciones, consulte directamente a su caja de compensación.