Banco Agrario de Colombia: un pilar de desarrollo y rentabilidad en el sector financiero

El Banco Agrario de Colombia ha experimentado una transformación notable en los últimos tres años, consolidándose como una de las instituciones financieras más robustas y rentables del país. Sus recientes logros no solo reflejan un crecimiento financiero significativo, sino también un compromiso inquebrantable con la inclusión y el desarrollo rural.

Crecimiento financiero sin precedentes

Entre agosto de 2022 y septiembre de 2025, el Banco Agrario registró utilidades netas por $1,8 billones, lo que representa un impresionante aumento del 54% en comparación con la administración anterior. Este desempeño lo posiciona en el quinto lugar en el ranking de utilidades del sector bancario.

La cartera total del banco superó los $24 billones, un incremento del 56% desde el inicio de la administración actual. Este crecimiento es 27 puntos porcentuales superiores al del sector bancario en general, ubicando al Banco Agrario como la séptima entidad por tamaño de cartera.

Además, el Banco Agrario realizó desembolsos récord por $37,7 billones durante este período, un aumento del 67%. Estos fondos han beneficiado a 1,4 millones de clientes en todo el país, impulsando la economía rural y mejorando la calidad de vida de miles de familias.

Hernando Chica Zuccardi, presidente del Banco Agrario, atribuyó estos resultados a una estrategia clara y al trabajo en equipo de miles de colaboradores dedicados a llevar desarrollo y oportunidades al campo colombiano: “Gracias a nuestra presencia en el 99% del territorio nacional, hemos logrado que la inclusión financiera sea una realidad para millones de personas”, afirmó Zuccardi.

Impacto social a través de programas

El compromiso del Banco Agrario con la inclusión financiera se manifiesta en programas sociales de gran impacto, evidenciando su papel en la reducción de brechas y la creación de oportunidades en el campo colombiano:

Mujer Rural: Se destinaron $4,3 billones para 278 mil mujeres, con un crecimiento del 90% en los montos desembolsados.

Créditos Asociativos: Se irrigaron $313.606 millones, con un crecimiento del 439% en el monto desembolsado.

Reconocimiento internacional

Con activos que ascienden a $41 billones y una solvencia del 17,59% (superior al promedio del sector del 16,15%), el Banco Agrario goza de una sólida posición financiera. Sus calificaciones de riesgo, AAA local por Standard & Poor’s y BB+ internacional por Fitch Ratings, reafirman su estabilidad y la confianza que genera entre inversionistas y clientes.

Las calificadoras internacionales han destacado la mejora en la rentabilidad, los adecuados niveles de capitalización, una sólida liquidez y una tendencia positiva en la calidad de los activos. También resaltan el rol estratégico del Banco en el sector agropecuario, la economía popular y las pymes.

Rentabilidad y eficiencia en línea con los mejores estándares

El Banco Agrario supera los promedios del sector en indicadores clave:

ROA (Retorno sobre Activos): 1,6% frente al 1,3% del sector.

ROE (Retorno Patrimonial): 20,6% frente al 12,6% del sector.

Eficiencia: 52,2%, en línea con el indicador del sistema financiero (52,3%).

El Banco Agrario, con sus cifras históricas en utilidades, carteras y desembolsos, reafirma su papel estratégico en el crecimiento del sector agropecuario, la economía popular y la agroindustria.



