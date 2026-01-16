Más costos, menos empleo: el impacto del salario mínimo en las pymes del Valle del Cauca( Colprensa )

El sector de la mediana y pequeña empresa no oculta su preocupación ante las consecuencias que puede generar para la economía del país y la región las últimas decisiones del Gobierno Nacional, entre ellas el aumento del salario mínimo y aumento de impuestos.

Así lo advirtió Gustavo Muñoz, presidente del Grupo Multisectorial del Valle, quien señaló que, aunque el incremento del salario mínimo representa una mejora en el ingreso de los trabajadores, el efecto inmediato para las empresas, especialmente las micro y pequeñas, ha sido complejo.

“El problema es que es un efecto inmediato en las empresas y subir un 23% sus costos de mano de obra te obligan también a subir productos o servicios y tratar de no afectar la calidad y volverte más competitivo”, enfatizó Muñoz.

Para enfrentar este momento muchos empresarios prefieren no subir sus productos y disminuir mano de obra.

El dirigente gremial recordó que el 95 % de las empresas en Colombia son microempresas, la mayoría de carácter familiar y con menos de diez empleados.

“En diciembre, cuando se anunció el salario mínimo, varias microempresas ya habían tomado la decisión de no renovar uno o dos contratos. Eso se reflejó en enero”, afirmó.

Además, indicó que existe incertidumbre frente a los ajustes salariales de quienes ganan más del mínimo, pues los empresarios evalúan si pueden asumir incrementos relacionados con la inflación sin afectar la demanda de sus productos.

Aumento de impuestos y efectos en la economía

Muñoz también cuestionó el incremento de impuestos, especialmente a sectores como el de las bebidas alcohólicas, una medida que, según explicó, podría afectar los ingresos departamentales.

“Los gobernadores están preocupados porque estos impuestos financian salud, educación y deporte. Si se desestimula el consumo, se reducen esos recursos”, señaló.

Agregó que el problema no es solo el recaudo, sino la falta de medidas compensatorias. “El Gobierno toma decisiones, pero no balancea: no reemplaza los ingresos que se afectan ni ofrece incentivos”, dijo.

Asimismo, advirtió que una mayor carga tributaria a los grandes capitales puede generar un efecto negativo en toda la cadena productiva. “Si se aleja la inversión de los grandes empresarios, se afectan también la micro y la pequeña empresa, que dependen de esa dinámica”, afirmó.

Expectativas frente a la reactivación económica con Venezuela

Desde el Grupo Multisectorial del Valle del Cauca se siente optimismo frente al panorama económico con Venezuela, ante la expectativa de un cambio político y una mayor apertura económica.

“Venezuela fue uno de los principales socios comerciales de Colombia. Solo el anuncio de una transición genera confianza y movimiento económico”, aseguró Gustavo Muñoz, presidente del grupo.

Destacó que una eventual recuperación del país vecino abriría oportunidades en sectores como alimentos, textiles, confecciones, calzado, marroquinería y servicios profesionales, especialmente en regiones cercanas a la frontera.