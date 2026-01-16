Cuatro muertos deja presunto ajuste de cuentas en Candelaria y Palmira

Palmira

La cadena de homicidios registrada entre Candelaria y Palmira sigue escalando y suma una víctima más, alcanzando la cifra de cuatro personas asesinadas en ataques armados en menos de cinco días.

Todo comenzó en un restaurante del corregimiento de Villagorgona, en Candelaria, donde dos hombres armados dispararon contra Steven Monsalve y Leidy Calderón Gutiérrez, de 29 años, causándoles la muerte.

Dos días después, la violencia se trasladó a Palmira. Allí fue asesinado Johan Carlos Grajales Gutiérrez de 25 años, cuando se movilizaba en un vehículo particular en inmediaciones de Medicina Legal.

De acuerdo con las autoridades, la víctima era hermano de la joven asesinada y habría sido atacado cuando, se disponía a realizar los trámites relacionados con el cuerpo de su familiar.

La secuencia de hechos se cerró con el asesinato de Sebastián Jiménez Álvarez de 37 años, quien fue atacado con arma de fuego en el barrio Villa Claudia, en Palmira y falleció posteriormente en el Hospital Raúl Orejuela Bueno.

Fuentes indicaron a Caracol Radio que este sujeto, al parecer, era pareja sentimental de la mujer asesinada en Candelaria, lo que refuerza la hipótesis de que los crímenes estarían relacionados y que se trata de una disputa asociada al microtráfico.

Las autoridades del Valle del Cauca avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.