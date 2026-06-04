Mataron a disparos a dos adolescentes en el oriente de Cali

La condena fue proferida por el juzgado 1 penal del circuito de Buga, contra Willian Guerrero Gil, por homicidio y porte ilegal de armas.

Dos menores de edad fueron asesinados en las últimas horas en el oriente de Cali, luego de que hombres armados les dispararan en repetidas ocasiones mientras se encontraban en un establecimiento de venta de comidas.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que las víctimas eran un joven de 17 años y una adolescente de 16.

De acuerdo con el reporte preliminar, los atacantes se movilizaban en motocicleta y llegaron hasta el lugar donde estaban los adolescentes. Allí abrieron fuego y posteriormente huyeron.

Las víctimas sufrieron múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y fallecieron en el sitio de los hechos.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables. El ataque ocurrió en la calle 32 con carrera 17C, en el barrio Saavedra Galindo, en el oriente de Cali.