Asesinan a un hombre al interior del hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura / Westend61

Dayan Caicedo Morales, conocido como alias Dayan, había sido atacado en el barrio El Nayita de Buenaventura, y permanecía internado, en sala postquirúrgica, del hospital Luis Ablanque de la Plata, recuperándose de una cirugía. Pero la violencia terminó alcanzando incluso allí.

En la madrugada de este jueves, Dayan fue asesinado con arma de fuego al interior del centro asistencial, un hecho que vuelve a encender las alarmas de las autoridades en el distrito.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el homicidio estaría relacionado con un posible ajuste interno de cuentas y habría sido cometido por presuntos integrantes del grupo delincuencial “Los Espartanos”.

Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó unidades dentro del hospital y en sectores aledaños, en busca de los responsables y de los vehículos en los que se habrían movilizado.

“Las capacidades de investigación y reacción de la Policía Nacional se encuentran desplegadas con el fin de dar con los posibles victimarios de este hecho”, añadió la General Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Entre tanto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta la inspección judicial y avanza en la investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.