Colapsó puente que comunicaba el municipio de El Águila en el Valle con el departamento de Risaralda

La comunicación entre la zona rural del municipio de El Águila con el departamento de Risaralda en el sector de Los Chorritos se vio interrumpida debido a una creciente súbita del río Cañaveral que provocó la destrucción total de un puente vehicular.

El secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento Francisco Tenorio, informó que, la gravedad de la emergencia hizo necesario por parte de los organismos de socorro la evacuación de algunas familias en el sector de Villanueva.

Además, se adelantará a primera hora de este viernes, por parte de la unidad de Gestión de Riesgo, una visita para evaluar los daños y emprender las acciones correspondientes.

La emergencia fue atendida en primera instancia por los Bomberos Voluntarias de El Águila, quienes hacen un monitoreo constante a zonas afectadas o en riesgo por las lluvias, entre ellos el río Cañaveral y quebradas como el Cofre, el Olvido, el Golfo y Aguas Claras.

El Águila hace parte de los 20 municipios con reportes de emergencias por la ola invernal en las últimas dos semanas.