Liga Colombiana

Junior anuncia el fichaje de Luis Muriel: así fue la presentación OFICIAL

El experimentado delantero regresa al país para disputar la Copa Libertadores 2026.

Junior anuncia el fichaje de Luis Muriel: así fue la presentación OFICIAL / Getty Images

¡Y llegó la bomba del mercado de fichajes en el fútbol colombiano! En la noche de este miércoles 14 de enero, Junior de Barranquilla anunció de manera oficial el fichaje de Luis Fernando Muriel, quien regresa al país tras 16 años actuando en el exterior.

El atacante atlanticense llega entonces como la flamante incorporación del cuadro rojiblanco para buscar el bicampeonato de la Liga Colombiana y soñar con una participación histórica en la Copa Libertadores 2026.

Adicionalmente se convierte en la quinta contratación del Tiburón para el 2026, recordando que ya fueron presentados Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña y Kevin Pérez.

Así fue la presentación OFICIAL de Luis Muriel en Junior

¡MURIEL ES TIBURÓN!“, fue la breve publicación del equipo rojiblanco junto con este emotivo video:

