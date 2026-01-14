Junior presentó su nómina para el primer semestre de 2026, pero Muriel no apareció: ¿por qué?

Este martes 13 de enero, en el pabellón de cristal del Malecón del Río, Junior de Barranquilla realizó la presentación oficial de la nómina de jugadores con la que afrontará el primer semestre del 2026 en el fútbol profesional colombiano. El evento reunió a directivos, cuerpo técnico, jugadores, medios de comunicación e hinchas, en una jornada marcada por la expectativa.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Más información Junior definió el futuro de Teófilo Gutiérrez de cara a la Copa Libertadores 2026

Gran parte de la atención estaba puesta en la posible aparición de Luis Fernando Muriel, delantero nacido en Santo Tomás, Atlántico, y llamado a convertirse en la nueva gran figura del conjunto rojiblanco para la temporada. Su regreso al fútbol colombiano había generado ilusión entre los aficionados y era uno de los anuncios más esperados de la noche.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Muriel no fue presentado junto al resto de la plantilla. La ausencia del atacante fue notoria durante el evento, especialmente por la expectativa que se había generado en torno a su incorporación al equipo barranquillero.

¿Por qué no fue presentado Luis Fernando Muriel?

De acuerdo con lo que se conoció, el exdelantero del Orlando City de la MLS no fue presentado oficialmente debido a que hay unos exámenes médicos pendientes para cerrar completamente su vinculación con el club.

“De los exámenes médicos quedaron pendientes algunas cosas que querían revisar. No lo podemos presentar todavía. La parte contractual está totalmente terminada con el jugador”, dijo el máximo accionista del club, Fuad Char.

Mientras se resuelven estos trámites, el Junior continúa con su planificación deportiva de cara al inicio del campeonato, confiando en que la situación contractual de Muriel se destrabe en los próximos días y pueda sumarse oficialmente al plantel dirigido para el primer semestre del 2026.