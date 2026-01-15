Alfredo Arias advierte a Luis Muriel y Cristian Barrios en Junior, previo a la Superliga

Terminó la espera. El fútbol colombiano regresa con la Superliga 2026, certamen que enfrenta a los dos ganadores semestrales del año anterior por el primer título de la temporada. El duelo que enfrentará a Junior y Santa Fe comenzará este jueves 15 de enero en el Metropolitano de Barranquilla.

En la previa del duelo de ida, el entrenador Alfredo Arias compareció en rueda de prensa y se refirió a la preparación que ha tenido el grupo para este compromiso. Aunque se quejó de los tiempos de recuperación, advirtió que sus jugadores están enfocados en campeonar.

📸 ¡RUEDA DE PRENSA PREVIA A LA FINAL DE LA SUPERLIGA! #VamosJunior pic.twitter.com/zGcxD4rVLQ — Junior FC (@JuniorClubSA) January 15, 2026

“Cada vez los tiempos son menores, pero es para todos igual. Y claro, hemos ido aprendiendo de eso, o más bien adaptándonos, a que se entrena menos, pero hay que tener los mismos resultados. Simplificar, que menos sea más”, empezó diciendo.

Y complementó: “Acá no podemos prometer empatar, acá no podemos ni siquiera prometer que nos vamos a esforzar. Acá tenemos que prometer que vamos a dejar todo en la cancha para ganar, y si no lo hacemos que por lo menos la gente se dé cuenta que no nos rendimos”.

Incluso advirtió que tanto Luis Fernando Muriel como Cristian Barrios, las últimas dos contrataciones del club, deben llegar con esa hambre de ganar. “Creo que los jugadores que llegaron vienen con esas características. Y ellos dos (Muriel y Barrios) también tienen claro eso”, concluyó.

Declaraciones de Alfredo Arias en rueda de prensa

Reducción en la nómina para 2026: “Nosotros el campeonato pasado usamos 30 jugadores, algunos poquitos y otros más. Este año tenemos una lista de 25. El perfil de la elección ha estado primero que sean jugadores que tengan continuidad, lo segundo que tengan mucha hambre de ganar, los que llegaron todos tienen hambre de ganar, algunos han ganado, pero vienen con ese deseo, y en lo técnico que puedan ser polifuncionales, porque el reducir la lista me lleva a pensar que voy a necesitar de esos jugadores más minutos y al mismo tiempo que me puedan jugar en varias posiciones”.

Polivalencia de los fichajes: “Si ustedes analizan, todos los jugadores que llegan pueden jugar de dos a más posiciones. Pestaña es central, pero también ha jugado en el medio. Sarmiento se puede mover por todo el ataque, por las bandas, detrás del ‘9’ e incluso ha sido delantero centro en algún momento. Barrios puede jugar por ambas bandas y Muriel puede que sea el más específico, pero también, en algún momento, jugó tirado a un costado. Creo que eso nos va a dar cierta variabilidad y cierta polifuncionalidad para poder elegir con tranquilidad pese a la reducción de los cupos”.