Junior VS. Santa Fe: Día, hora y cómo seguir la primera final de la Superliga

El fútbol profesional colombiano dará inicio en el Metropolitano de Barranquilla con la final de ida de la Superliga entre el Junior e Independiente Santa Fe, en busca de consagrarse como el mejor equipo de la temporada pasada.

El Tiburón llega con una nómina más robusta para afrontar, no solo el primer título del 2026, sino que también para buscar figura en la Copa Libertadores.

Novedades del Junior para el 2026

Ingresaron al plantel: Luis Fernando Muriel*, Cristian Barrios*, Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Carlos Pestaña y Kevin Pérez.

Salieron del equipo: José Enamorado, José Cuenú, Javier Báez y Didier Moreno.

Además de hacer estos movimientos en el mercado de fichajes, también hizo renovaciones importantes de jugadores para mantener su nómina, como lo son Yimmi Chara, Mauro Silveira, Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez.

Por el lado del conjunto Cardenal, también hizo sus movimientos en buscar jugadores para reforzar su plantilla para disputar Liga y Copa Libertadores.

Novedades de Santa Fe para el 2026

Ingresaron al plantel: Nahuel Bustos, Luis Palacios, Yerson Candelo, Kilian Toscano, Helibelton Palacios y Francisco Gagúndez.

Salieron del equipo: Elvis Perlaza, Harold Santiago Mosquera, Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Marcelo Meli, Joaquin Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Arizala.

Los referentes del equipo bogotano, Daniel Torres y Hugo Rodallega, renovaron su contrato para estar presentes en la Copa Libertadores.

¿Ya habían jugado una final antes?

Esta será la primera vez que ambos equipos se van a enfrentar en una final de Superliga, y se convertirá en la segunda final que se disputará entre Tiburones y Leones.

Anteriormente, se han enfrentado solamente en una final por Copa Colombia, en 2015, en donde el Junior se consagró campeón tras haber ganado la serie 2-1 con goles de Juan David Pérez y Jorge Aguirre; por parte del Cardenal, anotó Luis Manuel Seijas.

Hora y dónde seguir Junior VS. Santa Fe

Fecha: 15 de enero del 2026

Hora: 19:30 p.m

Estadio: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Torneo: Final ida Superliga

¿Cómo seguir?: Transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y minuto a minuto a través de Caracol Radio.