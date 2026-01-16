Hombre señalado de agredir a su expareja el 4 de enero en Ciudad Bolívar fue enviado a la cárcel

El pasado 4 de enero se reportó en Bogotá el segundo intento de feminicidio del año. Wilson Sarria agredió a su expareja Vicky Liliana Vargas, de 37 años, en el barrio La Estancia, Ciudad Bolívar. El agresor fue capturado en flagrancia por la comunidad. Sin embargo, el 7 de enero el hombre quedó en libertado, lo que dejó dudas sobre la protección efectiva de víctimas de violencia de género.

El 14 de enero, Sarria fue capturado nuevamente por la Policía y puesto a disposición de un juez de control de garantías. En las últimas horas, el hombre fue enviado a una cárcel y tendrá que responde por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, acceso carnal violento, transferencia no consentida de activos y hurto calificado.

Según detalló la Fiscalía, el hombre ingresó al conjunto residencial y, haciéndose pasar como vigilante, persuadió a la víctima para que abriera la puerta de la vivienda e inmediatamente le propinó un golpe en la cara que la hizo caer al suelo. Luego, la amenazó de muerte, obligó a quitarse la ropa y abusó sexualmente, mientras la mantenía amarrada de manos con un cable.

“Sin ser anunciado, Wilson se dirige hacia el apartamento, toca la puerta, afirma ser personal de vigilancia. La señora, su excompañera sentimental, abre la puerta. Wilson, sorprendiéndola y superándola en tamaño, peso y fuerza, le asesta un puño en la cara. La derriba de inmediato. Estando en el suelo, le dio una patada muy fuerte en las piernas”, detalló el fiscal durante la audiencia.

La Fiscalía tiene evidencias que dan cuenta de que el señalado agresor aprovechó el estado de indefensión de la mujer para inspeccionar el inmueble y apoderarse de varios objetos de valor. Asimismo, ingresó sin autorización al celular de su expareja y realizó transferencias por dos millones de pesos a su billetera virtual.

Durante la audiencia, Sarria aceptó los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. La mujer se sigue recuperando de la agresión. Cabe mencionar que tenía una orden de alejamiento.