Intentó de robo en Bogotá terminó en tiroteo: un persona murió y otra fue capturada

Bogotá D.C

En horas de la tarde de este jueves 15 de enero, se presentó un nuevo hecho violento en occidente de la capital del país. En medio de un intento de robo en el barrio Normandía, en la localidad de Engativá terminó con la vida de una persona y con la captura de otra.

Los hechos

Dos hombres que se movilizaban en motocicleta intentaron robarse un accesorio de una camioneta que estaba en plena vía pública. De repente, un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP) al percatarse de esta situación activa su arma de fuego.

Esto ocasionó la muerte de uno de los presuntos delincuentes.

“En este hecho también se logró la captura de una personas y la inmovilización de la motocicleta con la cual participaron en estos hechos”, aseguró el coronel Jhon Zambrano.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.