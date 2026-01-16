Revelan video de robo que terminó en persecución y cobró la vida de tres personas en Bogotá

En la tarde del 15 de enero de 2026 ocurrió en Bogotá un accidente fatal que dejó como saldo tres personas muertas. El hecho se registró luego de que tres automóviles, una volqueta y una motocicleta colisionaran en la avenida 68 con calle 72, frente a Alkosto. El siniestro produjo un embotellamiento en la zona que duró varias horas hasta que fueron retirados los vehículos.

Minutos después del accidente se conoció que el choque múltiple se dio como consecuencia de un robo. El propietario de una camioneta fue víctima de hurto y comenzó una persecución que ocasionó el accidente. En la motocicleta que se vio implicada en el siniestro irían los ladrones. Uno de ellos murió en el siniestro, mientras que el otro fue capturado.

En las últimas horas, Caracol Radio conoció el video del hurto minutos antes de que el propietario de la camioneta iniciara la persecución. En la grabación se puede ver que el propietario del vehículo está estacionado en uno de los costados de la calle, cuando aparece un hombre con un revolver y roba sus pertenencias aprovechando que la ventana del automóvil está abierta.

Luego de conseguir la hazaña, la moto inicia la huida y el propietario de la camioneta comienza la persecución que generó el accidente. En el siniestro también murieron dos adultos mayores que no tenían que ver con la escena. Las autoridades ya está realizando una investigación para determinar la responsabilidad del hombre víctima del hurto.