Fue capturado responsable de agredir física y sexualmente a su pareja sentimental en Ciudad Bolívar

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y en trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un hombre por el delito de femicidio agravado tentado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento.

Los hechos por los que es acusado este sujeto se remiten al 4 de enero de 2026, en el barrio La Estancia de la localidad de Ciudad Bolívar. Según la denuncia, el hombre agredió física y sexualmente a quien sería su pareja sentimental.

Ese mismo día este hombre había sido capturado en flagrancia por las autoridades y dejado en libertad. Esta situación por supuesto generó una molestia en la familia de la víctima y polémica entre los vecinos.

Sin embargo, gracias a las actividades investigativas y recolección de todo el material probatorio, fue emitida una orden de captura para poner a este sujeto a disposición de las autoridades judiciales. El capturado presenta 12 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, hurto, estafa, entre otros.

Una vez más, la Policía Metropolitana de Bogotá ha invitado a todas las personas que son víctimas de violencia basada en género a denunciar oportunamente a través de los diferentes canales de comunicación o por medio de las líneas 123 o 155.