Capturados ladrones que pretendían robarse un vehículo inmovilizado en grúa en Bogotá. Foto: Suministrada

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que cuatro hombres pararon de forma violenta una grúa de la Secretaría de Movilidad que transportaba una buseta de transporte ilegal.

Los habitantes del sector de Brasilia alertaron a las autoridades de lo que estaba pasando y cuando la Policía llegó, se encontró con las víctimas del hecho.

Estás personas indicaron a las autoridades que fueron agredidas por estos delincuentes con objetos contundentes y robaron elementos electrónicos de propiedad del distrito.

Los ladrones huyeron inmediatamente luego de hacer el robo, pero las autoridades reaccionaron de forma oportuna y lograron capturar a 4 de estos delincuentes.