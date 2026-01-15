Esquema de seguridad del alcalde de Dosquebradas, Risaralda, frustró un fleteo; hubo capturados

Dosquebradas

Luego de salir de una entidad bancaria con la suma de 5 millones de pesos, un ciudadano se dirigió hacia el barrio La Mariana, de Dosquebradas; sin saber, era perseguido por dos hombres en motocicleta; al mismo tiempo, y por esta misma zona, se encontraba el alcalde de Dosquebradas con sus escoltas, los cuales se dan cuenta de lo que estaba sucediendo e intentan detener a los dos sujetos que se movilizaban en moto.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Juan Pablo Ruiz, en el hecho se presentó un intercambio de disparos.

“En ese momento, por el lugar transitaba el alcalde de Dosquebradas, junto con su esquema de seguridad, quienes al notar la actitud sospechosa y la presencia de sujetos armados reaccionan de manera inmediata, generándose un intercambio de disparos. Como resultado del procedimiento, uno de los presuntos delincuentes fue reducido en el lugar de los hechos, mientras que el segundo sujeto logró huir y fue activamente buscado por nuestras unidades. El capturado presenta lesiones producto de la reacción de la comunidad."

Uno de los hombres implicados intentó huir y fue capturado por los escoltas del alcalde, mientras que la comunidad incineró la motocicleta que estos dos hombres utilizaban para cometer el hecho.

Desde la Alcaldía de Dosquebradas, señalaron que se descarta que haya sido un atentado en contra del alcalde, como se especuló al principio. Los hombres capturados serán judicializados por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.