Entrenamiento militar en La Plata, Huila, terminó en tragedia: civil resultó herido por mortero

Evacuación aérea de la mujer herida durante un entrenamiento militar en La Plata. La víctima fue trasladada en helicóptero al Hospital Universitario de Neiva. Foto: Ejército Nacional.

Una mujer resultó gravemente herida durante un ejercicio de instrucción y entrenamiento militar realizado en el municipio de La Plata, Huila, luego de que un mortero saliera del perímetro autorizado del polígono de tiro y cayera sobre una vivienda cercana a la unidad militar.

De acuerdo con el comunicado oficial del Comando de la Novena Brigada del Ejército Nacional, el incidente ocurrió en las instalaciones del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 9. Tras lo sucedido, unidades militares se desplazaron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios a la mujer afectada, quien fue trasladada inicialmente al hospital municipal.

Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue evacuada vía aérea hasta la ciudad de Neiva, donde ingresó al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada.

El Ejército Nacional informó que ordenó la apertura inmediata de las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Asimismo, se dispuso el envío de una comisión inspectora interdisciplinaria que adelantará el proceso investigativo y determinará posibles medidas administrativas y operacionales.

La institución también aseguró que ha dispuesto todo el apoyo institucional y el acompañamiento permanente tanto a la persona herida como a su núcleo familiar.