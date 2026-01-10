Únicas personas que no deben pagar la Libreta Militar 2026: Verifique los únicos exentos

La libreta Militar es un documento oficial que manejan en Colombia y en Ecuador, donde este da un certificado a las personas, especialmente hombres, de que han cumplido con este servicio en su país. En muchas ocasiones, esto se vuelve un requisito para trámites laborales, académicos y gubernamentales.

Asimismo, este le permite definir la situación militar en la cual se encuentra la persona. En Colombia este certificado es obligatorio, ya sea prestando el servicio, o también, mediante una exoneración legal.

Sin embargo, para algunas personas, el aplicar o prestar servicio no es obligatorio. De igual manera, hay personas que no tienen la obligación de pagar la Libreta Militar. Esto, solo aplica para aquellos jóvenes que sean mayores de 18 años.

Qué personas no debe pagar la Libreta Militar

Para este nuevo año que inicia, las personas que no deben o están exentas de pagar por este documento y de definir su situación militar, son las siguientes:

Hijos únicos.

Personas con discapacidad.

Víctimas de conflicto armado que estén registradas.

Indígenas.

Clérigos o pertenecientes a la iglesia con ciertos cargos, como curas o monjes.

Desmovilizados, es decir, personas que pertenecieron a grupos armados ilegales.

Mujeres transgéneros.

Ser objetor de conciencia.

Por otro lado, pese a que este grupo de personas no tienen la obligación de pagar por este requisito, se debe tener en cuenta que, en algunos casos, no es necesario pagar, pero, se debe definir la situación militar de la persona, es decir, presentar el documento. Estas son las personas que deberán cumplir con esto:

Personas de bajos ingresos: aquellos ciudadanos pertenecientes a los estratos 1,2 o 3 en el Sisbén.

aquellos ciudadanos pertenecientes a los estratos 1,2 o 3 en el Sisbén. Padres de familia: el solicitante deberá demostrar que es cabeza de hogar para quedar exonerado del pago.

el solicitante deberá demostrar que es cabeza de hogar para quedar exonerado del pago. No aptos: No tener condiciones psicofísicas para el servicio.

No tener condiciones psicofísicas para el servicio. Universitarios o estudiantes: aquellos que esté cursando una carrera de posgrado.

¿Por qué se comenzó a exigir la Libreta Militar en Colombia?

Este documento comenzó a ser un requisito obligatorio en la población masculina, luego de que se volviera un deber constitucional, con el propósito de defender la patria y sus instituciones. Además, esto permite llevar un registro de las personas que pueden defender a la Nación, en dado caso que se solicite.

Hoy en día, ya no es un requisito, pero, antes, este documento permitía que las personas que tuvieran este documento, accedieran a oportunidades laborales.

Asimismo, se debe tener presente que, para acceder a cargos o funciones públicas, es obligatorio que el aspirante a alguno de estos cargos, cuente con la Libreta Militar y toda su documentación al día.

